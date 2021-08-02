唐英傑案｜德專員指判決嚴厲　外交部駐港公署：依法辦案不容置喙

本港首宗國安法案件早前（30日）判刑，被告唐英傑因煽動分裂國家及恐怖活動罪被判囚九年。德國人權政策與人道援助辦公室專員柯夫勒(Bärbel Kofler)，昨天(1日)發聲明，指唐英傑案的嚴厲判決，證明了《港區國安法》被用以扼殺異見聲音的憂慮。

外交部駐港公署發聲明反駁，批評德國等個別國家政客就首宗《國安法》案件說三道四，公然詆毀《國安法》，干預特區法治和司法獨立，赤裸裸干預香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示，強烈不滿和堅決反對。



柯夫勒於社交媒體發布有關聲明。(TWITTER)

發言人指出，唐英傑於國安法生效首日在公共道路上蓄意衝撞警方防線，導致三名警察受傷，公然展示港獨標語，嚴重觸犯國安法煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪，形容事實清楚、證據確鑿，司法機關依照法律規定、符合法定職權、遵循法定程序秉公辦案，嚴正處置危害國家安全的犯罪分子，形容是「天經地義，不容置喙」。

發言人批評，個別政治勢力一而再再而三施壓特區司法行動，包庇開脫反中亂港分子，就是唯恐香港不亂、唯恐國安法落地落實，「其打『法治』、『自由』幌子踐踏法治、危害香港繁榮穩定的卑劣圖謀昭然若揭。」

發言人強調，國安法明確保障香港居民依法享有的廣泛權利自由，「『修例』風波期間，正是反中亂港分子的暴力活動嚴重損害了廣大市民的合法權利和自由。國安法實施以來，香港社會秩序恢復，發展重回正軌，市民歡欣鼓舞，香港法治得到更好捍衛。任何不持偏見之人都會認同國安法是保護香港安全、安定、安寧之法，任何外部勢力罔顧事實、顛倒黑白、造謠污衊都注定失敗！」

發言人重申，香港是中國的一個特別行政區，不是「少數干預勢力」大放厥詞、為所欲為的「政治秀場」，敦促有關政客認清事實，立即停止阻撓特區執法和司法，立即停止破壞香港繁榮穩定，立即停止干預香港事務和中國內政。

案發經過。(詳看下圖)