林鄭批教協騎劫教育界　教協理事會開例會　馮偉華指商討未來會務

內地官媒《新華社》及《人民日報》上周六（31日）發文炮轟教協，教育局下午隨即發稿表示終止與教協的工作關係，特首林鄭月娥昨天（2日）更批評教協以政治騎劫教育界。

教協理事會昨晚召開例行會議，會長馮偉華會後向傳媒表示，會上曾討論教協的未來會務，但未能透露詳情，強調暫時仍處於討論階段，強調理事們均對教協忠誠，亦非常愛護協會，故會上未有特別爭論。



林鄭批教協政治凌駕教育

特首林鄭月娥昨天（2日）在記者會回應首度回應事件，稱完全支持教育局的決定，否認當局做法是因為「一篇社論、一篇文章」。

林鄭月娥指，競選特首期間、上任初期與教協關係不差，因當時視之為應諮詢的團體，並在上任後希望與之建立事務性交往，共同朝優質教育發展的目標出發，但她形容在反修例風波上了「深刻一課」，批評教協將政治立場凌駕教育專業，令政治問題、反政府、反中央的情緒進入學校，形容是騎劫了整個教育界，對其他老師非常不公道。