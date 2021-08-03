譚耀宗：教協與反中亂港組織關係密切　冀重回正軌勿再「搞政治」

教育局早前宣布全面終止與教協的合作關係，全國人大常委譚耀宗今（3日）表示，支持政府做法，指不少意見認為教協的行為與其作為教師職工會不符，強調會影響教育。

譚耀宗希望教協重回正軌，認為教協是最大教師組織，承擔不少責任，不應像過往一樣「搞政治」，亦不應與「反中亂港」組織有密切關係。



聶德權：下月底有望達七成接種率

香港再出發大聯盟今（3日）舉辦活動呼籲市民打針，全國人大常委譚耀宗、公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始等人出席。

聶德權致辭時表示，現時有330萬人已接種第一劑疫苗，如每日新增3萬人接種疫苗，下月底有機會達至七成接種率。他指，政府會計劃將疫苗接種中心延長至10月底，但強調市民不應再拖，應盡快接種疫苗。

陳肇始則指，今日是連續第57天沒本地感染個案，強調市民應接種疫苗保護個人及社區。她又稱現時長者接種率只有30%，政府未來會在長者接種疫苗方面多作功夫。

譚耀宗：民建聯處理選舉問題小心 不會邀請歌星表演

廉政公署日前起訴歌手黃耀明及前立法會議員區諾軒，涉於2018立法會補選作岀舞弊行為，指黃耀明唱歌表演「提供娛樂」，以誘使他人投票予區諾軒。

曾多次參選的民建聯會務顧問譚耀宗表示，民建聯處理選舉問題非常小心，選舉誓師大會不會邀請歌星表演，因容易觸犯選舉法例。被問到歌手黎明曾在2007年特首選舉時，為候選人曾蔭權上台獻唱有否違法，譚耀宗稱不了解情況，但有關問題需小心處理。

立法會前議員陳凱欣曾於2018年立法會補選造勢大會上安排鑼鼓表演，她出席同一活動時稱不評論其他個案，但她自己所有競選活動，均按照選舉條例要求。她稱「提供娛樂」的定義，應由法定機構或專業人士定義。