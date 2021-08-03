被教育局「封殺」後的教協

教協，全稱香港教育專業人員協會，1973年由司徒華創立。不只在金禧事件、反基準試、要求羅范椒芬下台等教育議題中扮演主要角色，在六四事件後亦一直為民主運動的支援力量。惟上周六（7月31日），教育局緊接內地官媒發聲後，批評教協「與政治團體無異」及宣布全面終止與其的工作關係。



1973年，當時任小學校長的司徒華領導非學位教師罷課，成功爭取合理薪酬，同年創立教協並出任主席。因為八九民運，司徒華1989年5月創立了支聯會，六四後又催生了民主黨的前身港同盟。故此，若說教協過去「積極參與」支聯會，本來就是眾所周知的事實，也有其歷史發展的原因。

但即使如此，又是否代表教協必然「與政治團體無異」？事實上，教協本來就有三重性質，既是教師工會，維護和爭取教師的合理權益，亦是教育團體，推動教育改革，提高教師專業，亦為社會團體，促進社會的民主、公義和進步。而三者之中，必然有主次之別。正如在2011年司徒華逝世後，張文光曾經報章上指出，「人們看見教協常在政治浪尖……但真正的教協，大部分的工作是教育和教師，政治不足十分一」。

政治環境中的路線難題

事實上，任何組織也必然面對重心主次、路線之爭的挑戰。參與哪些議題、採取哪種立場、何時妥協等，都是不可能迴避的問題。即使是早如金禧事件，司徒華領導的教協接納政府另設五育中學的安排，也曾引起一班大學生的批評。後來教協會長例必參選立法會教育界議席，加上回歸後香港的爭取普選運動，教協要回應的政治及社會議題更是不少。

在後司徒華年代，教協先後面對了反國民教育科、佔中事件以至2019反修例風波，如何恰當地回應更是困難。2014年退休教師韓連山、官校教師吳美蘭等成立進步教師同盟，連續兩屆參加教協監事會選舉，更是以「進步」的姿態來劍指他們眼中較為保守張文光等候選人。要理解教育局對教協的批評，包括曾在2019年反修例風波中發起罷課罷教，及曾製作公民抗命內容的教材，也要放在此脈絡下來看。

教協對業界的作用重要

教育局不再諮詢教協意見，暫時不會處理其轉介的個案或提出的關注，亦不再承認教協為教師舉辦的培訓課程，無疑對教育界有一定影響。教協會員9.5萬，是全港最大單一行業工會，多年來處理大量會員查詢和投訴，亦為為教師舉辦的培訓課程，實在有其重要性。誠如教協所指出，「工會在保障職工權益及完善政策扮演正面作用，儘管有意見上的分歧，若當局與工會斷絕來往，對整個行業都是一個損失」。

問題是在政府的「封殺」後，教協如何走下去？教協周六回應新華社及人民日報的評論時指出「教協是促進教育專業發展和維護教師權益的組織，一向關心教育和師生福祉，重視學生安全，沒有煽動學生示威。教協自創會以來，關心國家民族的發展，反對港獨」，無疑是對其定位的一次重申表態。

正如司徒華晚年臥病在床時曾強調，教協要奉行不左不右路線，這樣才能易為教師接受。教協只要做好教師工會和教育團體的角色，在促進社會的民主、公義和進步的過程中避免越矩，守法循規，各界自然希望教協能走下去，繼續為香港的發展出一分力。