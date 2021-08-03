教協遭教育局割席　楊潤雄：不處理教協轉介個案　教師可直接聯絡

教育局日前（8月31日）宣布全面終止與教協的工作關係。教育局局長楊潤雄今日（3日）在港台節目表示，過去有不少學生及教師參與社會運動，教協作為教育團體應該呼籲師生守法，惟「見唔到教協有咁做，反而見到好多推波助瀾嘅嘢（行為）」，偏離教育專業團體作為。

對於教育局將暫時不再處理教協轉介的個案，楊潤雄直言，「新個案唔洗佢（教協），可以直接搵我哋（教育局）」，教師可直接聯絡教育局，重申對每個投訴個案都會一視同仁。



教育局局長楊潤雄今日（3日）在港台節目時表示，教育局將暫時不會處理教協轉介的個案，教師可直接聯絡教育局。（資料圖片／李澤彤攝）

教育局日前（8月31日）宣布，全面終止與香港教育專業人員協會（教協）的工作關係，稱不能再視教協為教育專業團體，並宣布5大決定，包括暫時不會處理該會轉介的個案或提出的關注。

籲平心靜氣地看待事件

教育局局長楊潤雄今日（3日）在港台節目時表示，大家應平心靜氣地看待事件，「過去嘅時間，見到教協同教育專業越走越遠。」他指出，過去有不少學生及教師參與社會運動，教協作為教育團體應該呼籲師生守法，惟「見唔到教協有咁做，反而見到好多推波助瀾嘅嘢（行為）」，例如教協圖書坊館藏有不當書籍，並不符合教育專業團體作為。

教育局暫時不會處理教協轉介個案，楊潤雄指，「教師唔係得教協一個團體，工會亦唔止佢一個」，若教師需要由中間人轉介個案，仍可有不同選擇。楊直言，「新個案唔洗佢（教協），可以直接搵我哋（教育局）」，又重申對每個投訴個案都會一視同仁。