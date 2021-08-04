支聯會：六四網絡博物館正式開放　由策展團隊獨立運作

支聯會早前於旺角開放六四紀念館，惟被指未有領取娛樂場所牌照，違反《公眾娛樂場所條例》而遭罰款及關閉。支聯會宣布，以網絡形式建立的「六四記憶．人權博物館」今（4日）正式對公眾開放。博物館自開館日起脫離支聯會，由策展團隊獨立運作。



實體紀念館開館兩天即被指違例 被迫關閉

支聯會指，為尋求永久空間保存歷史記憶，在網絡建立一個博物館以保存在香港傳承了30年的文物、檔案、影像、口述歷史等，並連結世界各地學術機構關於「六四」研究的檔案庫，藉此將1989年中國民運的歷史與香港、世界的抗爭歷史相連。

「六四記憶．人權博物館」開幕時，六個展館同時上線，分別為時間館、空間館、人物館、香港館、媒體館和文藝館，亦會不定期因應時事與紀念日主題，開設主題特展。

支聯會於今年5月底在旺角一商業大廈重開六四紀念館，惟兩天後即有食環署派員上門巡查，並指紀念館未有領取娛樂場所牌照，涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》，判處罰款8,000元，故「六四紀念館」目前已關閉。支聯會當時指出，待日後尋找到適當方式或地點，才考慮重新開放。