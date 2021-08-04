工聯會倡設緊急失業支援計劃　放寬失業者以個人名義申綜援

疫情下多個行業受影響，工聯會今日（4日）召開記者會，促請政府精準到位幫助失業人士，並提岀六大方面，共18項政策措施建議，包括開設「緊急失業支援計劃」、提升「特別·愛增值」計劃津貼至9,000元及放寬報讀限制等，預計開支涉48至54億元。

工聯會理事長黃國強調，政府在支援失業問題需有破格思維，不能再墨守成規，應要急工友所急。



陳婉嫻批政府未「落地」了解市民現況

工聯會早前成立「救失業·補就業」專責小組，了解各行業面對的困難和需要，並提岀一系列政策措施建議。其中在支援失業人士方面，工聯會建議向失業人士發放緊急失業現金津貼，讓失業或停業僱員領取過去6個月平均收入的一半津貼，上限9,000元，為期半年。

工聯會亦提岀推行「緊急失業支援計劃」，優化失業綜援。黃國表示，政府早前放寬綜援資產限額，惟綜援個案不足整體失業人口一成，反映綜援對失業者充滿限制。他建議放寬失業者以個人名義申請，同時將申領資產上限放寬至公屋一人家庭的資產限額，即26.6萬元。

工聯會會務顧問及專責小組副召集人陳婉嫻認為，政府未能「落地」了解市民現況，亦沒盡力解決失業問題。陳婉嫻又指，當年提岀美食車方案，並非要一輛七、八十萬元的美食車，原意是仿效日本等地的「小車」，讓流動小販售賣豆漿等早餐，藉此創造就業機會，協助窮人。她批評現時商務及經濟發展局「輕輕一句就取消」，強調香港有無數工作可創造就業，但「成個政府都無呢個概念」。

工聯會副理事長及旅遊聯業委員會主席林志挺表示，疫情嚴重影響旅遊業，近1,700間旅行社已經一年半「無工開」，更有80至90間倒閉，認為政府的支援不足，業界需要自救。林志挺稱，工會將舉辦市集，讓旅遊業界成為檔主，售賣各地紀念品及自家製產品。