工聯會倡劏房加租上限降至10%　張宇人斥官員發言重複「講垃圾」

政府提出修訂《業主與租客（綜合）條例》，落實劏房租務管制，立法會相關法案委員會今（29日）召開會議。會上多名建制派立法會議員不滿政府官員開場發言內容冗長且重複，多次打斷官員發言，當中自由黨張宇人直斥當局「講垃圾」，「我識睇字㗎！」

另外多名議員關注劏房租金加幅上限，工聯會認為條例建議的15%過高，憂慮業主會「加到盡」，建議設於10%。當局相信，加租上限設於15%能發揮封頂作用，若租金太嚴厲，或會導致部份業主離開市場。



會議開首，由運輸及房屋局副局長蘇偉文和助理署長陳納思進行開場發言，陳納思剛開始發言，新民黨葉劉淑儀便要求官員「講條例嘅精華」，不要重複資料浪費時間，張宇人亦不滿官員「讀文件」，「呢疊野（文件）早又唔畀，依家就擺係我枱頭讀畀我聽，我識睇字㗎。」

陳納思續發言10分鐘，張宇人仍然不滿，更稱：「如果佢（陳納思）繼續係咁做，而主席你畀佢，唔緊要，我出去訓完晏覺，6點鐘我再嚟問問題。」委員會主席鄭泳舜則提醒官員發言盡量精簡。

最終陳納思花上約20分鐘簡介條文，張宇人發言時狠批官員浪費時間，「我絕對唔多謝呢個局，今日官員嘥咗我半個鐘頭，聽佢地講垃圾…...係度喃嘸喃嘸咁講半個鐘，議會時間無得嘥㗎，因為我哋就嚟要收工，休會期都幫你做呢樣嘢！」

張宇人不滿劏房定義過闊

張宇人稱，自由黨支持劏房租金管制，但不滿條例對劏房的定義過闊，連出租「一廳兩房」中的一間房間會也被規管，認為已遠遠偏離政府部門當初對劏房的定義，批評當局「數夠票就亂咁嚟」。

葉劉淑儀批評官員歪曲議員建議，強調議員從來沒有要求取締劏房，最重要是規管租金加幅和防止濫收水電費。她又指，修例涉及範圍甚廣，建議政府修訂一條新例來處理，「我唔覺得整條新例有咩困難，你睇下英國，舊年年頭先有新冠疫情，（今年）3月已經有300幾頁新冠肺炎法例…..有咩困難啫！」

運房局：租管太嚴厲或令劏房業主離開市場

工聯會郭偉强表示，每年名義薪金指數加幅在8%之內，認為租金加幅上限設於15%是過高。黨友麥美娟同樣質疑條例的租金加幅上限過高，並建議將劏房戶租住權提升至6年。她批評政府維護業主權益，指業主「未驚過」、「唔憂租客會唔租」，認為應從保障租戶的角度修例，幫助較弱勢市民。

運輸及房屋局主任(特別職務)陳嘉信回應指，業主需要按差餉物業估價署的租金指數調整租金，劏房租金加幅上限只是希望當升幅較高時，可為劏房租戶提供額外保障，過往23年，有7年租金指數加幅高於15%，相信將劏房租金加幅上限設於15%能發揮封頂作用。

陳嘉信說，很多業主並非擔心加租上限，而是會因過長的續租期而卻步，若業主因租管太嚴厲而離開劏房市場，即使為數只有5%，在未有足夠過渡性房屋的情況下，未必能夠應付。他又指，目前很多劏房戶正在輪候時間，待條例生效後亦可獲4年租住權，相信有足夠時間安排劏房戶上樓。