消費券│工聯會調查指八成人用於交通及家居開支 倡恆常化紓困

政府將於明日（8月1日）向合資格市民發放第一期2000元電子消費券，有工會早前進行調查，發現有近八成市民表示會將消費券用於日常交通和家居開支，亦有逾七成人期望，政府日後可以再推行消費券措施。工會建議，政府應恆常化電子消費券，並將交通津貼擴展至其他電子支付工具，同時監察有否不良商戶趁機抬價，扶貧之餘亦可刺激經濟。



七成八認為優惠應遍及其他電子錢包

工聯會九龍東辦事處於7月23日至28日進行調查，以網上問卷形式訪問了1600名18歲或以上市民，發現有三成受訪者認為，電子消費券對刺激香港經濟有很大幫助，但有兩成人指，消費券不算方便使用，因要花時間找合適的商戶接受電子支付。此外，因現時乘客需使用八達通才可享有政府的交通優惠，調查中共有78.3%的受訪者認為優惠應遍及其他電子錢包。

調查又發現，有79.1%受訪市民指會將消費券用於日常交通及家庭開支、44.6%表示會與親朋外出聚會餐飲、40.1%人會用在電器傢俬上；此外，有14.3%人指會用作醫藥保健、7.5%則用在兒童教育方面。

辦事處總幹事鄧家彪指，消費券目的是帶動經濟，認為政府應將之恆常化作為抒困扶貧的政策，例如在每年財政預算案中作為其中一個「派糖」選項，又建議研究書簿津貼、食物銀行等試用電子支付形式實踐的可能性。此外，他促請政府監察有否不良商戶趁機抬價貴賣，未來應公開電子消費券的數據，以促進智慧城市和電子支付的發展。