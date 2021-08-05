東京奧運｜劉慕裳空手道個人形贏得銅牌　母親觀看直播激動落淚

儘管今屆東京奧運尚有3天便閉幕，但港隊很可能今日才迎來高潮。港隊今日（5日）在數項賽事均有奪牌機會，先是乒乓球女團戰勝德國贏得銅牌戰，李慧詩則在下午出戰場地單車凱林賽，但卻最終飲恨未能晉身決賽。最後由劉慕裳在傍晚時份出戰空手道個人形的銅牌賽，成功取得獎牌，亦令港隊在今屆奧運已累積1金2銀2銅、合共5面獎牌的歷來最佳成績。



▼劉慕裳母親觀看直播 見證女兒勇奪銅牌▼



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香港女子乒乓球隊今早（5日）出戰東京奧運團體賽銅牌戰，最終以場數3：1擊敗德國摘銅，成功奪取香港女子乒乓球隊歷來首面奧運獎牌，亦是港隊今屆運第4面獎牌。

恒基地產表示，旗下「恒基精英運動員嘉許計劃」向勇奪銅牌的女子乒乓球隊頒發港幣250萬元獎金；其中，杜凱琹之前在女單賽得第5名，與黃鎮廷在混雙又得第5，兩筆獎金合共近已有62.5萬元，連同女團獎金，今屆奧運總獎金已過百萬元。另外，港鐵早前表示，會向所有東京奧運中奪牌運動員送贈終身任搭車票。

東京奧運｜乒乓女團摘銅瓜分250萬獎金 杜凱琹總獎金破百萬

信和集團副主席黃永光(左一)、民政事務局局長徐英偉(左二)、港協暨奧委會副會長霍啟剛(右二)，一同到商場觀看港隊事事直播。(張浩維攝)

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東京奧運．李慧詩｜留過汗水 掉過眼淚 沒退路的奧運 車神不怕

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