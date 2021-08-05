劉慕裳奪空手道個人形銅牌　林鄭祝賀：賽場上英姿颯颯、實至名歸

香港空手道女將劉慕裳傍晚（5日）殺入女子個人形（套拳）銅牌戰，成功擊敗土耳其選手，為香港增添多一面銅牌，亦是成為香港史上首位空手道奧運獎牌得主。

特首林鄭月娥迅速發文祝賀，指劉慕裳在賽場上英姿颯颯、動作俐落，節奏變化不斷，展現出驚人力量、速度和美感，令人眼前一亮。林鄭又稱，劉慕裳近年在國際賽事表現優異，屢獲殊榮，今日在奧運再下一城奪銅牌，實至名歸。



重溫劉慕裳奪獎過程：

+ 22

民政事務局局長徐英偉亦發文祝賀，他稱劉慕裳把握良機全力以赴，為香港創造歷史，令他們萬分雀躍，強調全港市民為她的成續感欣喜和驕傲。行會非官守成員亦向劉慕裳祝賀，並向其教練及團隊衷心致意，召集人陳智思表示，劉慕裳今日在奧運場上展示出眾技術，盡展大將風範，為她的優異成績引以為傲。

立法會梁君彥讚揚劉慕裳表現剛柔並濟、收放自如，氣勢磅礡、觸動人心，又指劉慕裳堅持刻苦訓練，克服傷患外，更創出具個人風格的「真功夫」，充分展現鍥而不捨的精神，強調劉不僅是運動員，更是每一位的榜樣。

劉慕裳在2018年第18屆亞洲運動會女子個人形賽贏得銅牌，同年在世界成人空手道錦標賽中奪得女子個人形賽銅牌。其後在2019年於第十六屆亞洲空手道錦標賽成人女子個人形賽勇奪銀牌。