選委會提名期展開　李慧琼指市民未掌握選委新角色　促政府多解說

選舉委員會界別分組選舉提名期今天（6日）展開，民建聯主席李慧琼指，選舉展開標誌著香港進入由亂及治的新開始，指市民目前仍不太掌握選委會在未來政局上所發揮重要作用及角色，促政府做好解說，向市民講解選委會的新角色、功能和作用。

她透露，民建聯不少成員正積極準備並考慮參選選委，正與不同界別協調。



冀與選委衷誠合作 未透露民建聯出選人數

李慧琼稱，三場選舉將會緊接舉行，選委會選舉提名期開始，標誌著香港步入由亂轉治的新開始，認為政府須要考慮選舉制度改變後的實際情況，加上新冠疫情反覆，盡一切可能做好今場選舉的行政工作。

李慧琼又指，市民目前仍不太掌握選委會在未來政局上所發揮重要作用及角色，促政府做好解說，向市民講解選委會的新角色、功能和作用，包括選委須提名立法會參選人及特首參選人，並選出特首和40名立法會議員。

她透露，民建聯不少成員正積極準備並考慮參選選委，正與不同界別協調，參選人數稍後公布。李慧琼表示，民建聯日後會與新當選選委衷誠合作，推動香港走向良政善政，解開深層次矛盾，又指會繼續推動「變革香港」倡議，包括青年政策、土地房屋政策、司法改革等。

倘民建聯黨員晉身選委行列，會以甚麼標準提名特首和立法會參選人？李慧琼僅稱，提名一個人須考慮一籃子因素，但強調參選人須是愛國者，真心、誠心擁護《基本法》和效忠特首，她希望愛國者能積極參與選委會選舉，包括參與投票或成為參選人。

▼▼▼▼▼▼6/8 選舉委員會界別分組選舉提名期首天▼▼▼▼▼▼

