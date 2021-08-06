持續更新‧選委會｜何超瓊戰第五界別　梁宏正冀下任特首關心青年

選舉委員會選舉於9月舉行，提名期今（6日）展開，多名界別參選人到政府總部遞交表格，其中蘭桂坊集團主席盛智文率領飲食界名單報名參選，香港工程師學會前會長、律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶、發展局前局長馬紹祥則組成「工程動力(EP15)」名單，出戰工程界選委。

香港各界婦女聯合協進會主席何超瓊、全國青聯副主席梁宏正、全國青聯委員林琳等人報名出戰新增的第五界別。梁宏正稱，青聯共有34人參選出戰第五界別，倘成為選委，會按《憲法》、《基本法》和「一國兩制」等框架，選出有管治能力的人士，又冀下任特首多關心青年人。



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【第二組別 - 工程界】

前局長馬紹祥、市建局行政總監韋志成組名單出戰

選委會界別分組選舉提名期展開，多個界別到金鐘政府總部報名參選，包括飲食界、工程界等。工程動力(EP15)15人名單報名出戰工程界選委，名單成員包括鄭若驊的丈夫潘樂陶、發展局前局長馬紹祥、土木工程處前處長卜國明、中華電力總裁蔣東強、市區重建局行政總監韋志成、油尖旺前區議員鄧銘心、李炳權及嚴建平等人。

鄧銘心表示，名單既有年輕、亦有資深的工程師，強調團隊支持中央對香港落實全面管治權，實施《港區國安法》，團隊將以穩定社會大局為大前提，確保愛國者治港，支持特區政府依法施政，代表業界選出愛國、堅定、有利香港發展的立法會議員及特首。

卜國明指，過去工程界受反對勢力阻撓，發展停滯不前，希望選出具有前瞻性、能幹有為的特首，及務實進取的立法會議員，推動土地、房屋和創新科技等發展。

潘樂陶、韋志成等工程師到政府總部報名出選工程界。（盧翊銘攝）

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【第一界別 - 飲食界】

張宇人稱政綱作選擇特首參選人 盛智文：林鄭doing a lot better now

本身是飲食界立法會議員張宇人陪同參選人報名，他表示今年派出16人名單參選，來自飲食界三個總會，包括蘭桂坊集團主席盛智文。張宇人認為，要取得提名困難不大，至於下屆特首須符合哪些條件，他稱會按參選人政綱作選擇，相信屆時會有準則決定人選。



被問到飲食界會否捆綁投票，以及會否支持林鄭月娥連任，張宇人說無從作答，「佢老人家（林鄭）去唔去選我都唔知，好難答你。」

盛智文表示，期望下屆特首專注於解決房屋問題，杜絕「劏房」，提供更多就業機會，改善港人生活，讓年輕一代看到前景。被問到會否支持特首林鄭月娥連任特首，盛智文指目前言之尚早，要視乎有甚麼人參選，但形容林鄭月娥進步良多(doing a lot better now)，若倘林鄭是來屆特首選舉中最佳的候選人，他會支持林鄭。

何超瓊（中）、彭徐美雲（右）、簡慧敏（左）出戰第五界別。（盧翊銘攝）

【第五界別 - 有關全國性團體香港成員的代表】

何超瓊代表婦聯出戰

香港各界婦女聯合協進會主席、賭王何鴻燊「二房」長女何超瓊代表婦聯，以全國性團體香港成員參選第五界別選委。她希望未來特首能夠落實一國兩制方針和「愛國者治港」，關心香港婦女事務，為香港婦女尋找更好出路，尤其是把握在大灣區的機遇。以婦聯身份參選第五界別的，還有婦聯永遠會長彭徐美雲及副會長簡慧敏。

立法會主席梁君彥之子政總報名參選第五界別選委，稱青聯共34人參選選委，會按《憲法》、《基本法》和一國兩制等框架選出有管治能力的人士，冀未來特首多關心青年人。現場所見，全國青聯港區委員陳穎欣、林琳、東亞銀行副行政總裁李民橋等亦有到場報名。



全國工商聯執委蔡志婷參選第五界別，指工商聯沒有協調出選名單，不知實際參選人數，強調希望選出愛國愛港的人士，作出更多為市民着想的政策。全國工商聯執委呂聯勤認為，選委會競爭激烈，但不擔心無法當選。他又指，作為商人，希望香港可重新出發，透過選舉選出讓香港更好的人。

全國工商聯執委蔡志婷（左一）、呂聯勤（中）（周皓宜攝）

【第一界別 - 旅遊界】

黃俊達等17人組名單出選

旅遊業議會主席黃俊達聯同太古集團有限公司公共事務董事唐偉邦等人到政府總部遞交表格，出戰旅遊界選委，他們指17名有意參選的旅遊界人士有相同意向，名單包括出入境界、航空業界等持分者。

黃俊達（中）、唐偉邦（右三）等17人出戰旅遊界選委。（盧翊銘攝）

張宇人（盧翊銘攝）

候選人資格審查委員會亦要求各候選人填妥並交回「候選人資格審查補充資料表格」，要求候選人列明「候選人在中華人民共和國以外國家的居留權」、「候選人國籍」、「候選人現時及過往三年受薪工作資料」、「是否與任何外國政治性組織或台灣政治性組織有聯繫」、「是否持有英國國民（海外）護照」、「是否擁有台灣身份證、旅遊證件或居留權」等。

根據規定，候選人須於8月6日至12日，親自遞交提名表格給有關界別分組的選舉主任，如候選人因事未能親自遞交提名表格，須得到總選舉事務主任的同意才可以由指定代表代為遞交表格。