選委會｜提名期今展開　選委權力大升級　部分界別參選名單出爐

改制後功能大升級的選舉委員會，下月舉行界別分組選舉，提名期今日（6日）展開，為期7日。新一屆選委會增至1500人，由五大界別組成，多個界別由團體票改為個人票，民主派影響力大降，多名泛民人士表明無意參選。

在「愛國者治港」大原則下，建制派積極派人出戰，部分界別的參選名單已出爐，務求搶攻民主派過往佔優的專業界別。其中在法律界，資深大律師湯家驊、監警會前主席梁定邦、律師會會長彭韻僖等人組成15人名單，爭取業界支持，料全取所有選舉產生議席。



新一屆選委會增至1500人，由五大界別組成，多個界別的團體票改為個人票，民主派影響力大降，多名泛民專業人士表明無意再參選。（資料圖片）

新一屆選委會由5大界別，共1500名委員組成，各界佔300人。其中第一界別為「工商、金融界」，新增15席中小企業界 ；第二界別為「專業界」，原屬第三界別的社福界調至該界別，並由60席減至30席；第三界別為「勞工、社會服務、宗教等界」，新增基層社團及同鄉社團各60席；第四界別為「立法會議員、地區組織代表等界」，其中取消原有117名區議會委員；新增的第五界別為「全國人大代表、政協委員和全國性團體香港成員代表界」。

選委可提名及選出議員、特首

選委會在改制後權力大增，特首參選人須獲得選委會不少於188名委員聯合提名，且須從五大界別中各取不少於15張提名票，方能「入閘」。此外，參選立法會人士需在五大界別各取2至4名選委提名，方可「入閘」，而新一屆立法會有90席，其中40席由選委會選出。

選委會設召集人制度，負責必要時召集選委會會議，辦理有關事宜。總召集人由擔任國家領導職務的選舉委員會委員擔任，總召集人在選舉委員會每個界別各指定若干名召集人。

部分建制界別名單出爐 工程、建測規園界料「敗部復活」

近日建制在多個專業界別已出爐名單，其中建築、測量、都市規劃及園境界，上屆民主派接近橫掃30席，但選舉改制後，今屆15席為當然委員，另外15席由選舉產生，由過往個人票改為團體票，幾可篤定由建制派勝出。

建測規園界參選名單日前曝光，多名上屆落敗的建制候選人，今屆捲土重來參選，包括前全國政協委員林雲峯、測量師學會前會長何鉅業等15人組成名單「Offering & Promising」，象徵為業界和社會奉獻。

潘樂陶、馬紹祥選工程界

工程界方面，泛民上屆成功在該界別搶灘，但在改制後，30個席位有15席由當然委員產生，另15席經選舉產生。其中建制陣營日前組成15人名單出戰，務求全取所有選舉產生議席，名單包括律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶、市建局行政總裁韋志成、前發局局局長馬紹祥等，團隊已向團體選民發信尋求支持，強調支持中央全面管治權，將代業界推選愛國議員和特首。

15人名單名為「工程動力（EP15）」，成員包括潘樂陶、嚴建平、韋志成、李炳權和鄧銘心，5人上屆順利當選。其他成員包括前發展局局長馬紹祥、前土木工程處處長卜國明、中華電力總裁蔣東強等。

湯家驊、梁定邦組15人名單戰法律界

法律界方面，改制後30個席位，有6席為當然議席，由基本法委員會港方成員出任，9席由中國法學會香港理事提名產生，餘下15席以選舉方式產生，全部改為團體票。行會成員湯家驊、監警會前主席梁定邦、律師會會長彭韻僖、律師會前會長劉漢銓等15人，合組參選名單。湯家驊接受查詢時稱，他在行業50年，曾任大律師公會主席，相信自己具代表性。

今屆選委會僅8千選民 跌97%

根據選舉事務處公布，正式投票人登記冊載有7,971名投票人，比臨時登記冊淨增加80名，對比2016年選委會選舉的24萬名選民，本年度登記選民人數跌近97%。