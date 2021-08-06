選委會｜潘樂陶征工程界　盛智文出戰飲食界　讚林鄭進步良多

選舉委員會界別分組選舉於9月舉行，提名期今（6日）展開，多名界別參選人到政府總部遞交表格。

蘭桂坊集團主席盛智文率領飲食界16人名單報名參選。被問到會否支持特首林鄭月娥連任，盛智文指言之尚早，要視乎有甚麼人參選特首，但形容林鄭月娥進步良多(Doing a lot better now)，倘林鄭是來屆特首選舉中最佳的候選人，他會支持林鄭。



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盛智文稱要杜絕劏房

自由黨主席、飲食界立法會議員張宇人今天（6日）陪同盛智文等16人，報名出戰飲食界。本身已是當然選委的張宇人指，界別將派出16人參選，分別來自現代管理飲食專業協會、香港餐務管理協會和香港飲食業聯合總會，故參選人要取得提名難度不大。至於下屆特首須符合哪些條件，他稱會按參選人政綱作選擇，相信屆時會有準則決定人選。

被問到飲食界會否捆綁投票，以及會否支持林鄭月娥連任，張宇人稱「無從作答」，「佢老人家（林鄭）去唔去選我都唔知，好難答你。」

曾是林鄭月娥競選辦主席團成員兼提名林鄭的盛智文稱，期望下屆特首專注於解決房屋問題，杜絕「劏房」，提供更多就業機會，改善港人生活，讓年輕一代看到前景。至於會否支持林鄭月娥連任特首，盛智文稱言之尚早，要視乎有甚麼人參選，但形容林鄭進步良多(doing a lot better now)，若倘林鄭是來屆特首選舉中最佳的候選人，他會支持林鄭。

盛智文稱，期望下屆特首專注於解決房屋問題，杜絕「劏房」，提供更多就業機會，改善港人生活，讓年輕一代看到前景。（盧翊銘攝）

盛智文等16人在政總處理參選手續。（張宇人提供）

潘樂陶角逐連任選委

「工程動力(EP15)」組成15人名單，今早報名出戰工程界選委，名單成員包括鄭若驊的丈夫潘樂陶、發展局前局長馬紹祥、土木工程處前處長卜國明、中華電力總裁蔣東強、市區重建局行政總監韋志成、油尖旺前區議員鄧銘心、李炳權及嚴建平等人。

鄧銘心表示，名單既有年輕、亦有資深的工程師，強調團隊支持中央對香港落實全面管治權，實施《港區國安法》，團隊將以穩定社會大局為大前提，確保愛國者治港，支持特區政府依法施政，代表業界選出愛國、堅定、有利香港發展的立法會議員及特首。

卜國明指，過去工程界受反對勢力阻撓，發展停滯不前，希望選出具有前瞻性、能幹有為的特首，及務實進取的立法會議員，推動土地、房屋和創新科技等發展。

潘樂陶（左二）、韋志成等工程師到政府總部報名出選工程界。（盧翊銘攝）

▼▼▼▼▼▼6/8 選舉委員會界別分組選舉提名期首天▼▼▼▼▼▼

