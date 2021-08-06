蕭澤頤稱警不排除調查教協　正查港大評議會事件　毋須施政治手段

《人民日報》及新華社上周六分別發表評論文章，批評教協長期參與「反中亂港」活動，教育局隨後宣佈，全面終止與教協的工作關係。警務處處長蕭澤頤接受《鳳凰衛視》訪問，稱警方必會調查涉嫌違法行為，包括調查教協有否涉及任何違法行為，「我們不排除調查，我們一定會調查，看看他(教協)有沒有任何違法行為。任何一個組織，如果他企圖違反一些國家安全的行為，又或者任何刑事的行為，我們一定會追究到底。我們有法必依、違法必究。」



教育局宣布，全面終止與教協工作關係。（羅君豪攝）

不排除未來有拘捕行動

港大學生會評議會上月7日通過「哀悼」七一刺警案疑兇動議，港大校委會周三（4日）傍晚宣布禁止所有參與會議的學生無限期進入校園範圍及使用大學設施和服務。蕭澤頤稱，警方正調查有關案件，又稱美化暴力本身就有可能違法，不排除會就案件作出拘捕行動，「這些美化暴力的行為，首先在法律層面已經有可能違法，我們《香港國安法》第27條也很清晰說了這點。他有犯法的，我們一定會將他繩之以法，我們絕無需要做任何政治上的手段，抑或施壓。香港警隊那麼多年來都是依法辦事，昨天是，今天是，將來也是。有關案件我們仍在調查中，不過我們不排除在未來會有一些拘捕行動。」

蕭澤頤續稱，自由不是絕對，「自由不是絕對的，你要自由，但你有沒有考慮過他人的權利或自由呢？自由是建基於法律秩序及責任，如果你這方面自己都不承擔責任，你就無權也無資格講你的自由。」

▼7月16日 警方國安處人員進入港大校園蒐證情況▼



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警方將全面轉為中式步操

蕭澤頤在專訪又透露，警方計劃在未來一年內，全面轉為中式步操，替代目前的步操形式，「我覺得有心就不怕遲，這件事我們一定要做。我們的計劃是在未來一年，我們會逐步逐步轉為中式步操，這是一定的，因為我們覺得這能夠增添我們對國家的愛國情懷。」

蕭澤頤曾在訪問形容「整場『黑暴』都是『謊言共同體』」，他在訪問中再稱，目前這個「共同體」仍未瓦解，不少外部勢力及反對勢力仍蠢蠢欲動，警方及社會各界都必須時刻警惕，又稱觀察到很多被捕的年青人入獄後感到後悔，希望他們可真正反思，社會各界也可以給他們一個改過自新的機會。

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▼7月9日 港大學生會幹事會道歉並辭職▼

