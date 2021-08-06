選委會｜工聯會派50人出戰勞工界　倡督促政府有為、徹底去殖化

特首選委會界別分組選舉提名期今天（6日）展開，工聯會中午到海港政府大樓報名參選勞工界選委。

工聯會會長吳秋北、 理事長黃國、副會長麥美娟及秘書長馬光如一行四人，陪同參選代表遞交提名表格，共推薦50名工聯會會員出選勞工界選委，今天遞交提名表格的參選代表暫時只有4名，包括工聯會副理事長李永富、魯智薪、林偉江及邱燿誠。



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盼把勞工聲音帶入立法會

吳秋北表示，工聯會一如以往堅持愛國愛港的政治立場，準確貫徹「一國兩制」的治政方針，以團結各界、維護勞工基層、及香港根本利益為依歸，形容在新時代形勢下，工聯會重視參政、議政人才，以培養出真心實意為香港建設、為國家富強、為民族復興為的人材為目標，強調「最重要將勞工聲音帶到立法會，維護打工仔嘅權益」。

被問對新一屆的行政長官及治港者有何要求和期望，吳秋北續指，希望「打工仔嘅聲音能夠係各種施政嘅平台發聲」，能夠維護勞工權益，令勞工界成為無可忽略的聲音，相信擁有相關能力和號召力的人，必定符合愛國者治港的原則。

料20人出戰第四界別

勞工界選委會分組選舉將選出60人，工聯會推薦50名會員出戰，並會派在約20人參與第四組別的港九新界分區委員會、防火委員會、滅火罪行委員會界別，料至少有70名工聯會成員參加選委會選舉。

工聯會副理事長李永富（右一）、魯志薪（右二）、林偉江（左二）和邱燿誠（左一）出戰勞工界。梁鵬威攝

工聯會就是次選委會選舉提倡八大主張（見下表），包括「選出高效議會，督促政府擔當有為」、「改革管治制度，徹底去殖化，強化港府管治威信改革司法制度」。

工聯會就是次選委會選舉提倡八大主張，包括「選出高效議會，督促政府擔當有為」、「改革管治制度，徹底去殖化，強化港府管治威信改革司法制度」。（梁鵬威攝）

1. 選出高效議會 督促政府擔當有為 2. 維護勞工權益 捍衛勞動尊嚴 3. 堅持愛國者治港原則 確保一國兩制行穩致遠 4. 堅持制度改革 維護國家主權、安全、發展利益 5. 抗衡資本壟斷 解決住屋問題 6. 積極建設粵港澳大灣區 推動香港融入國家發展大局 7. 改革管治制度 徹底去殖化 強化港府管治威信改革司法制度 8. 改革教育、輿論生態 為青年創造向上游的機會 工聯會參選選委會選舉的八大主張

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