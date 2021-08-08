李慧詩奪銅｜林鄭祝賀：創香港體壇傳奇　陳茂波：爆炸力嚇你一跳

東京奧運女子單車爭先賽，港隊「牛下女車神」李慧詩晉身四強，最終擊敗德國對手奪得銅牌，為香港再添一面獎牌。

特首林鄭月娥隨即發文祝賀，指李慧詩是首名在兩屆奧運會奪獎牌的運動員，其實力和決心經得起時間考驗，成績斐然，創造香港體壇傳奇，全港市民對她取得的成就感欣喜。



林鄭月娥指，香港單車館為單車運動員提供頂級比賽和訓練場地，單車隊亦積極和本地大學合作，運用科研成果提升運動員表現。她認為李慧詩和單車隊的成功，為體育發展的方向和提升精英運動員培訓帶來啟示，強調政府一定會更重視這方面的資源配合。

民政事務局局局長徐英發文祝賀李慧詩在奧運會屢創佳績，為香港體壇帶來無限驚喜，成為香港運動員的典範。他對於李慧詩和團隊的努力在國際賽事中獲充分肯定感欣喜，亦讚揚教練沈金康及其團隊為單車隊作重大貢獻。

陳茂波：爆炸力會嚇你一跳

財政司司長陳茂波在Facebook發文，恭賀對方奪得運動生涯第二面奧運獎牌，他稱港隊獎牌數目有1金2銀3銅成績，「香港運動員好嘢！」陳茂波更在hashtag稱「牛下女車神」、「爆炸力會嚇你一跳」、「好熱血呀」。

公務員事務局局長聶德權亦在Facebook發文祝賀，他稱在直播中看到李慧詩在第二局尾段超越對手，「那種爆發力，那份鬥心，令人份外激動，為Sarah而感動、以她為榮！」聶德權又指，李慧詩的不屈不撓一直陪伴香港人，感謝她與家人及團隊的付出，成為首位運動員跨屆奪牌，為港爭光。他同時感謝每位港隊運動員的拼博付出，祝賀他們的卓越表現，為香港取得奧運歷來最好的成績。

行政非官守議員向李慧詩亦發文向祝賀，召集人陳智思表示，李慧詩無懼傷患，經歷多年磨練，再次踏上奧運單車場，即使遇挫折仍堅持不懈，「她憑着頑強鬥志，愈戰愈勇，展現超群實力，力壓其他國際選手，勇奪銅牌，充分展示香港運動員的拼搏精神。」立法會主席梁君彥說，李慧詩繼2012年倫敦奧運會取得銅牌後，憑無比鬥志再次締造驕人成績，不僅為港爭光，更為香港體壇寫下新的里程碑。他強調，李慧詩實力和意志過人，雖在賽事中經歷高低起伏，仍展現不屈不撓、遇強愈強的拼搏精神。

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李慧詩在2004年成為全職運動員，曾在2010、2014年及2018年亞洲運動會在多項賽事取得金牌，以及分別在2013年及2019年在世界錦標賽奪冠。她在2012年倫敦奧運凱林賽摘銅牌後，事隔9年再踏頒獎台，在東京奧運爭先賽奪得銅牌。