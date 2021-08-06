郵政工會指人手不足促延長接種疫苗　香港郵政：已增聘短期合約工

政府正大力推動全城「快打疫苗」，近日在記者會再呼籲全體公務員接種。工聯會立法會議員郭偉强聯同七個郵政工會今日（6日）召開記者會，指郵政人員因人手嚴重不足，無法安排員工在辦工時間接種疫苗。郭偉强表示，郵政人員因為無人頂替工作，無法如其他公務員般在辦公時間內接種疫苗，更有人因工作繁重無法放「疫苗假」。

郭偉强相信，郵政署因為由一直虧損的營運基金支持運作，無法開源下只能削減人手節流，令郵政署「愈做愈縮」，又指郵政署在派發「銅芯口罩」時是戰略部門，但卻沒有同步提升資源。他認為郵政服務一直要與外界競爭，呼籲政府將郵政人員接種疫苗的限期延長、補充減少了的人手、增聘人手編制及檢討營運基金的可持續性等。

香港郵政回覆查詢時表示，一直與各級人員保持溝通，並已作出內部資源調配，強調所有郵政人員均可按公務員事務局的安排享有「疫苗假期」。



郭偉强指郵政人手不足問題源於營運基金的運作方式。（資料圖片／李澤彤攝）

香港郵務職工會代表張偉權在記者會表示，希望政府反思，如果香港郵政的服務有重要性，何不將相關開支重歸政府。他指，香港郵政在營運基金下運作，最重要不能虧損，但運送防疫物資的工作全是一邊虧損一邊做。張偉權續說，郵政人員「日以繼夜，假期做埋，成功做到市民所需的防疫措施」，後來政府更將派檢測瓶、派口罩、收報名表等大量防疫工作交給香港郵政，但他們面對人手短缺，很多人沒空放假，現時不少員工已達「儲假」上限，認為政府今次接種疫苗要求並沒有為他們着想。

政府突要求月內全接種 工會批未考慮實際情況

張偉權強調，郵政署雖然人手緊張，亦已慢慢開始接種，但政府在短期內設下限期，郵政方面根本沒有足夠時間達到接種目標。他表示部門同事連食飯都沒有時間，但政府只提出命令要求交差，感受不同政府有關心他們，沒有考慮他們能否做到。他又表示，不少派遞科同事工作需要體力，接種疫苗後只休息一天未必足夠，不認同政府指公務員已有足夠時間接種。

香港郵政高級郵務員總會主席謝惠良表示，不少市民都在郵局內輪候多時，有同事有見及此，惟有只花很短時間吃飯，又透露有郵局局長就算有病假紙亦回公司上班。謝惠良說相關情況持續，強調問題無法解決才出來發聲。

香港郵政：已調配資料及人手 肯定團隊的努力

香港郵政表示，為配合政府推出的「疫苗假期」措施以讓人員在接種疫苗後有充足休息時間，在盡量不影響郵政服務的前提下，已作出內部資源調配，並就整體人手情況及運作需要作出適當部署。香港郵政已按各科組人員的疫苗接種情況靈活調配人手，並因應近日人員預約接種疫苗的需求上升，額外增聘近年退休的郵務人員出任短期合約工作，加強替補動力。為減低對公眾服務的影響，各前線科組均設有每天的「疫苗假期」配額，方便協調人手。

香港郵政強調，所有香港郵政人員均可按公務員事務局的現行安排，即如在8月31日或之前接種每一劑疫苗後可享有「疫苗假期」。截至8月5日，已有超過3,800名郵政人員接種最少一劑疫苗，佔總人手約63%，另有約1,060人已安排在8月16日或之前接種第一劑疫苗。香港郵政發言人表示：「自疫情以來，香港郵政各級人員均全力配合及支持政府防疫抗疫工作，對此我們充分肯定郵政團隊的努力。」