選委會︱李靜、貝鈞奇擬參選體育界　導演爾冬陞料連任演藝界選委

選委會界別分組選舉提名期上周五開始，至本周四（12日）結束。據了解，港隊女子乒乓球隊教練、近日因金句頻頻而爆紅的李靜，以及奧運香港代表團團長貝鈞奇，將會加入「創新起動團隊」名單，出選體育、演藝、文化及出版界。二人兩人回港後仍須隔離7天，照理趕不及提名期完結前親身交表，但消息透露他們仍可向選舉事務處申請授權其他人代為交表，料問題不大。



▼李靜督師女子乒乓球激情四射▼



「為港爭光，沒有理由不可以授權交表吧？」

李靜日前接受媒體訪問時，形容東奧結束後，「我的舞台都結束」，外界紛紛猜測其去向。「創新起動團隊」上周六（7日）報名參選選委會，團隊名單雖有14人，但當日只得10人現身，體育界方面有兩人「稍後報名」。據了解，原因是兩人當時未回港，李靜目前已返港接受7日隔離，貝鈞奇料今日離開日本。

根據選舉事務處規定，今屆選委會選舉中，獲提名人士須在提名期內親自把已填妥的提名表格和選舉按金送交選舉主任。消息人士向《香港01》透露，李靜仍可向選舉事務處的總選舉事務主任提出因有實際困難，申請授權其他人代為處理：「始終他（李靜）離港是為了替香港爭光，沒有理由不讓他授權交表吧？」貝鈞奇情況亦類似。

今屆僅14席經選舉產生

據悉，現任演藝界選委、導演爾冬陞亦在「創新起動團隊」名單之中，不過他近日在內地拍電影，因此亦屬「稍後報名」之列。爾冬陞是現任電影金像獎董事局主席，他任內最大爭議事件，是2016年電影《十年》奪得金像獎「最佳電影」，他頒獎時引用前美國總統羅斯福名言「最需要恐懼的是恐懼本身」，引起不同解讀。

今屆體演文出界選委席位，由去屆的60席降至30席，只得一半經選舉產生，再加上陶瓷藝術家鄭禕，基於全國政協委員身份，自動在體演文出界佔一席位，變相該界別只剩14席由選舉產生。「創新起動團隊」名單有14席，亦即已「填滿」該界別經選舉產生的席位。



其餘15席則由提名產生，藝人汪明荃、譚詠麟、作家屈穎妍等人獲提名。