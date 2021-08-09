選委會｜何漢權等13人組隊戰教育界　教聯會黃錦良：打破教協壟斷

選舉委員會界別分組選舉9月舉行，提名期於上周五（6日）展開。教聯會主席黃錦良、教育評議會主席何漢權等13名校長組成「教育專業聯盟」，出戰教育界選委。

聯盟召集人招祥麒強調，聯盟反映教育界多元聲音，具充分代表性，承諾未來會繼續維護教育界權益。聯盟總幹事、教聯會主席黃錦良，聯盟代表教育界多元聲音，13位成員來自不同教育專業範疇，指他們是次參選，正正打破教協過去在教育界選舉的壟斷。



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教育界13人名單：

招祥麒校長：香港直接資助學校議會副主席

何漢權校長：教育評議會主席

黃錦良校長：香港教育工作者聯會主席

潘淑嫻校長：香港津貼中學議會前主席

張勇邦校長：資助小學校長會名譽主席

蘇炳輝校長：津貼小學議會顧問

方仲倫校長：香港島校長聯會主席

莫仲輝校長：九龍地域校長聯會會長

邱少雄校長：新界校長會主席

梁永鴻校長：香港特殊學校議會主席

孔美琪校長：香港幼稚園教育專業交流協會顧問

廖鳳香校長：香港幼稚園教育專業交流協會副主席

林翠玲校長：香港幼稚園教育專業交流協會執委



黃錦良強調，聯盟正正代表教育界多元聲音，13位成員來自不同教育專業範疇，他們參選正正打破教協過去在教育界選舉的壟斷，強調聯盟更能充分表達教育界聲音。（何家達攝）

教育界共設30席，其中14席經選舉產生。招祥麒指，大聯盟反映業界多元聲音，具有充分代表性，指3名校長來自不同教育範疇的專業人士，包括特殊教育、中、小學教育，承諾聯盟未來將維護教育界權益。

聯盟總策劃何漢權強調，聯盟並無任何先設條件，反對任何人參加未來的選舉，只要候選人以教育為本出發，通過資格審查、符合愛國者治港原則，聯盟亦會支持相關人士參選。何漢權又稱，對香港的未來教育充滿信心，不擔心有教師離職和移民潮，強調香港是國際都會，有人離開的同時，亦有人希望到香港工作。

聯盟稱教育局已清楚交代教協事件

政府早前宣布與教協中止所有工作關係，被問到有關對教協事件的看法，大聯盟稱，教育局已清楚交代教協相關爭議，不會再作評論。被問到教協未有派員參加選委會選舉，會否令教育界代表性不足，招祥麒指是教協主動不參與選舉，黃錦良強調，聯盟正正代表教育界多元聲音，13位成員來自不同教育專業範疇，他們參選正正打破教協過去在教育界選舉的壟斷，強調聯盟更能充分表達教育界聲音。

何漢權（中）稱，對香港的未來教育充滿信心，不擔心有教師離職和移民潮，強調香港是國際都會，有人離開的同時，亦有人希望到香港工作。。（何家達攝）

何漢權：學生應該要多認識內地文化

被問到會否支持簡體字和普通話，納入未來的教育政策，何漢權指，在「一國兩制」的環境下，學習簡體字和普通話同樣重要，學生應有認識，對於他們而言並非壞事，又強調國家重視鄉土語言，廣東話作為港人的母語，亦同樣重要。