選委會．宗教界｜基督教10選委抽籤誕生　團結基金黃元山落選

選委會選舉下月19日舉行，佔60席的宗教界由六大宗教團體各自提名10人出任選委。其中基督教10席繼續由基督教協進會負責提名，該會昨日（7日）舉行抽籤，從46個提名抽出10人，聖公會、中華基督教會香港區會及循道衛理聯合教會，均有代表被選中。

其餘7席，由10多個教會或基督教機構抽籤產生，其中團結香港基金副總幹事黃元山代表道風山基督教叢林，但該教會未能在頭10名「中籤」，意味黃元山無法循宗教界參選選委。



3席屬創會宗派 7席屬會員教會和機構

今次選舉大改制，基督教協進會刪除「個人票」，改由該會20多個團體提名產生。基督教10席選委分成兩部分，其中3席由協進會6個創會會員抽籤產生，即聖公會、信義會、救世軍等，其餘7席由10多個教會或基督教機構抽籤產生，包括香港崇真會、香港佑寧堂、信義宗神學院等。

今次選舉先選出3席「創會宗派」，分別由聖公會教區議會委員莫裕生、中華基督教會香港區會小學校長會主席梁淑儀，以及循道衛理聯合教會何漢賢當選。

「會員教會和機構」的7個議席方面，由香港聖經公會董事鍾健楷、基督教文藝出版社易嘉濂、信義宗神學院林雪文、香港中華基督教青年會李炳光、佑寧堂Jonathan Winston AH-Weng、基督教勵行會張洪秀美，以及香港基督教青年會Jhin, Jaclyn Hee Kyung。

道風山基督教叢林成後備 一旦DQ可補上

協進會並提抽出3張後備名單，一旦有參選人被「DQ」，可隨時補上，依次為道風山基督教叢林提名的蘇耀波、基督教香港信義會的余仲良，與及基督教香港崇真會的杜本文。