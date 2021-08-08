選委會｜全國性團體110席「齊章」　海外聯誼會、全國青聯成大戶

選委會選舉提名期已展開，選舉主任首兩日接獲逾440份提名表格，其中在第五界別，被視為「國家隊」、佔110席的全新界別分組「全國性團體香港成員代表」，剛好有110人報名參選，有參選人直言幾可篤定自動當選。

全國性團體香港代表有5個組織，據統計，以中華海外聯誼會派員最多，已交提名的港區理事共38人，包括藝人曾志偉、男高音莫華倫、民建聯副主席陳學鋒等，涉及不同行業界別。全國青年聯合會港區委員排第二，派出34人參選，由全國青聯副主席梁宏正牽頭，成員包括本港政商界青年代表，兩個組織加起來共72人，已佔整個界別近三份二席位。



改制後的選委會增加至1,500人，五大界別各佔300席，其中第五界別被視為北京「鐵票」，包括190席港區人大代表及全國政協委員，屬最大界別分組，緊接的已是佔110席的全國性團體香港代表。

截至上周六（8日），全國性團體香港代表分組共110人報名，不多也不少，有參選人笑言若未獲「祝福」，難以循「國家隊」界別參選，預料不會有人再報名，形容110席已經「齊章」，通過資格審查後將正式成為選委．

海聯會網羅不同界別 青聯擁政商新力軍

根據《香港01》統計，港人會員最多的中華海外聯誼會成為大戶，共派出38人參選，網羅不同界別、行業，包括藝人曾志偉、高志森、男高音莫華倫、眼科醫生周伯展、莎莎主席及行政總裁郭少明、曾舉辦「千萬求一路」的商人莊紫祥，前警務處副處長、影星任達華胞兄任達榮亦有份參選。

雲集政商二、三代的全國青聯排第二，共派出34人出戰，包括全國人大前常委范徐麗泰之子范駿華、全國政協常委林建岳二女林顥伊、英皇集團主席楊受成之子楊政龍、香江集團太子爺劉根森等。政黨方面，工聯會KOL陳穎欣、民建聯林琳、郭芙蓉等人，亦以全國青聯身份參選。

盧文端、何超瓊參選

其餘3個團體出戰人數較少，但不乏政商界有份量人士，其中全國僑聯派出16人參選，最為人熟悉的是副主席盧文端，他不時在報章撰文評論時政。全國婦聯派出15人出戰，包括香港各界婦女聯合協進會主席、「賭王」二房長女何超瓊，婦聯永遠會長彭徐美雲、副會長簡慧敏亦已報名。

佔比最少的是全國工商聯，7人名單包括江蘇創寧實業發展董事總經理唐偉年。