林鄭月娥：高比率接種疫苗若持續　9月底有機會達七成以上

特首林鄭月娥今日（20日）出席行政會議前表示，東京奧運即將開幕，共46名香港運動員參賽，是有史以來最多，亦是政府首次購入東奧轉播權，製作團隊已準備就緒，幾個電視台合共製作幾千小時節目，無份轉播的港台則會製作精華片段。她呼籲市民支持國家隊及香港運動員。

提及疫情，林鄭指本港已連續40多日沒有本地確診個案，感謝市民努力，而每日疫苗接種率持續上升，截至昨晚已有42%接種首劑疫苗，有望在9月底達到七成接種率。

被問到有何說話對移民港人說，林鄭指每人有個人考慮，政府尊重市民出入境自由，又指香港前景非常好，為香港打拼「現在是最好時刻」。



夏寶龍提告別劏房 林鄭：管治者不止政府 需全社會動員

【10:49】對於港澳辦主任夏寶龍上周講話提及，管治者應處理房屋問題，告別籠屋和劏房，問及特首能否提供具體政策和方案，顯示自己有辦法處理深層次矛盾？林鄭稱，夏寶龍的重要講話帶出不少信息，其中指出《國安法》實施和完善選舉制度後，對香港有期盼，期望香港能大有可為。林鄭認為，領導人對香港有期盼是理所當然，因為「一國兩制」要成功必需要有所作為，強調在房屋、醫療等方面，每屆政府都會努力去做。

林鄭又指，相信夏寶龍提及的管治者不只是政府，還有立法人士、社會大眾等。她提及在房屋問題上，要開天闢地需要全社會動員，就如近日在古洞北收地等工作中，大家看到仍有反對聲音，反映即使政權獲保障後，有人因個人利益受衝擊作反抗，有關情況有會在多元自由的社會存在。

林鄭：未來一年無時間補選區議會

【10:36】對於區議員辭職潮，但區議會仍有2年半多的任期，政府會否進行補選，林鄭表示，政府已開始擴大咨詢途徑，不同委員會成員都要更積極地為政府提供意見，地區管理委員會亦會處理地區問題。

至於補選，林鄭指由於未來9至10個月，香港將進行三場重要選舉，包括9月選委會選舉、12月立法會選舉，以及明年3月特首選舉，因此政府沒有足夠時間和空間進行區議會補選，直指是「不可能」。她指，政府明年7月換屆，區議會屆時仍有18個月任期，對於會否進行補選，到時再決定。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

林鄭：香港前景非常好 移民屬市民個人意願

【10:11】關於區議員宣誓，如追討薪津會否人性化處理，林鄭指法律研究已接近尾聲，留意到過去一段時間有200多位區議員已按自身意願辭任，或許考慮到自身是否符合憲制要求。至於會否人性化處理，她稱處理手法只有一種，就是「法律化」處理。

被問到移民潮，有什麼對於在機場離別的人說，林鄭回應指，香港歷史上每隔一段時間，就會有移民的趨勢，不同人的人生階段都會有不同決定，去外國生活，是個人的考慮。政府會堅守基本法下市民的出入境自由，如要她向這些移民人士說句話，她會告訴大家：香港的前景非常好，在國安法及完善選舉制度後，香港回復穩定，在國家十四五規劃及大灣區中，香港都扮演重要角色。

至於3名高官違反限聚令事件，林鄭稱過去十天八天已回應很多次，沒有補充。

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呼籲支持國家隊及香港運動員

【10:08】林鄭月娥開場時表示，東京奧運還有數日開幕，今屆奧運在困難情況下進行，明白運動員面對比平時更嚴峻的考驗，但香港運動員都排除萬難，有46名運動參加比賽，將參加38個比賽項目。她稱不想給予運動員壓力，希望他們全程投入盡最大努力比賽，市民會全力支持。

林鄭又指，政府花一年多時間商討購入奧運轉播權，其中五個免費和收費電視台將會轉播，她稱得悉各個電視台都積極籌辦活動，共製作數千小時的奧運節目，希望大家有時間就打開電視，支持國家隊和香港隊。林鄭強調，康文署亦會在港島、九龍、新界舉辦奧運直播區，她呼籲市民看直播時要留意限聚令和注意個人衛生。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

將要求更多公務員接種疫苗



至於疫情，林鄭指香港已經超過一個半月沒本地確診個案，除了全城努力防疫外，政府亦做好外防輸入、內防擴散工作，但她強調最重要仍是推高疫苗接種率，建立免疫屏障。林鄭稱，留意到疫苗獎賞計劃和疫苗假期出現後，接種率持續上升，現時接種率已有符合接種的42%，認為是令人欣慰的比率，但相信接種仍有大空間提升。

她又指，現時每日平均接種第一劑約35000人，若情況持續，相信9月底可達7成接種率。林鄭強調，現時科興和復必泰疫苗都有足夠供應，未來會有非強制但強力指引，要求安老院舍、學校教師、長者，以及更多公務員接種疫苗。