選委會︱廠商會公佈17人參選名單　史立德冀推動再工業化

香港中華廠商聯合會今日（10日）公佈，選舉委員會工業界（二）分組選舉提名名單，共有17名成員。在新選舉制度下，選委會工業（第二）界別需要屬香港中華廠商聯合會團體成員並有權於董會表決的人士，才有資格成為選委會提名人。會長史立德指廠商會責任重大，未來將會提名及參與多場選舉例如立法會及行政長官選舉。



史立德：對業界而言社會穩定安全最為重要

廠商會會長史立德指，對於業界人士和投資者來說，香港社會穩定安全最為重要，期望完善選舉制席及疫情過後可以令到本港社會回復穩定，對未來重建經濟發展有重要作用。他強調自己及商會憑着多年在業界營商經驗及對工業發展的熟識程度，有信心可以帶領業界面對往後的種種挑戰，亦都有信心可以推動香港再工業化，再次令到製造業起飛。

被問到在業界代表性的問題，史立德強調自己是在廠商會全票當選會長的成員，反映自己最能代表工業界的聲音。

冀各項選舉候選人關注房屋等深層次問題

史立德期望在完善選舉制度後可以吸納更多愛國愛港人士參與，望香港社會未來更團結一致，不再內耗。他指，本港社會有很多深層次問題需要解決，例如房屋問題，望未來的選舉候選人會關注這些社會問題，尤其是行政長官候選人。他強調商會未來會繼續守護「一國兩制」，團結一致支持特區政府施政，並會以業界身份繼續關心社會及監察政府施政。

會支持任何愛國愛港人士參加選舉 包括民主派

被問到會否提名或支持民主派人士參選，廠商會永遠名譽會長陳永棋指，民主派人士都是香港人，會歡迎他們參加未來的選舉。他補充指，只要任何人士不要破壞香港，守護「一國兩制」及符合愛國愛港原則都可以參選。史立德則指參選準則並非商會訂立，因此不會評論太多，但強調參選人要愛國愛港。

陳永棋：個人立場支持林鄭月娥施政

陳永棋指個人立場上絕對支持行政長官林鄭月娥施政，認為她做事一直都全心全力。被問到對會否支持林鄭月娥連任以及對未來行政長官候選人的要求，史立德指會支持任何「好特首」，將待政綱發表時再作考慮。