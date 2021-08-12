選委會｜政商二、三代冒起　四大地產商齊派人　父子兵有幾多對？

選委會選舉提名期今日（12日）結束，大批政商界人士已報名參選，當中不乏政商二代、三代人物首次參選選委會，包括霍英東集團副總裁霍啟山、立法會主席梁君彥兒子梁宏正、經民聯雙料議員林健鋒之子林凱章、全國人大前常委徐麗泰兒子范駿華等。

各大地產商亦派出集團接班人參選，如新鴻基執董郭基煇、新世界副主席兼行政總裁鄭志剛、恆基兆業主席李家誠，均循地產及建造界參選；長和系資深顧問李嘉誠雖不參選，但他兩名兒子李澤鉅、李澤楷將繼續出任選委。



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中生製藥「母子檔」參選同一界別 至少6對「父子兵」

新一屆選委會增至1,500，分成五大界別，其中第五界別新增全國性團體香港成員代表，佔110席，包括中華海外聯誼會、全國青聯等5個團體，雲集政商界二、三代人物，包括全國政協常委林建岳二女、經民聯青委林顥伊；英皇集團楊受成之子楊政龍、莊士集團第三代莊家彬、香江集團「太子爺」劉根森等。

計及當然選委，今屆選委會有多檔「父子兵」，包括屬當然委員的立法會主席梁君彥與兒子梁宏正；屬當然委員的立法會議員林健鋒，其子、永和實業總經理林凱章參選商界（第一），連同林建岳與女兒，6人都是來自經民聯。經民聯議員吳永嘉的外父、全國僑聯副主席盧文端參選第五界別，其子盧金榮是中華廠商會常務副會長，循工業界（第二）分組參選。



此外，參選「全國性團體港人代表」的中國生物製藥副主席鄭翔玲，其子謝承潤以全國青聯身份同樣出選同一界別。報名參選商界（二）的中總永遠榮譽會長林銘森，他的兒子林智彬參加第五界別。

▼各大地產商派人參選選委會▼



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周亦卿子女齊參選

其他商界二三代人物，包括以全國青聯身份參選的「士多」創辦人、菁英會主席凌俊傑，他本身是桂洪集團第三代，家族以收舊樓致富；已故其士集團創辦人周亦卿的長女周莉莉，以全國婦聯港區成員身份參選第五界別，家中七弟、現任總商會副主席周維正則參選商界（第一）界別。

地產商方面，傳統四大地產商均有代表報名，包括新地郭基煇、新世界鄭志剛、恆基李家誠，長和主席李澤鉅料循政協界別成為當然委員，李澤楷則參選香港僱主聯合會界別。九龍倉大股東吳光正未見報名，他的兒子、九龍倉主席吳宗權參選商界（第一）。