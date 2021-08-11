選委會｜盧寵茂出選醫學衞生界　稱國內醫療發展迅速　港不可滯後

選舉委員會界別分組選舉將於今年9月舉行，提名期明天（12日）結束，香港大學深圳醫院院長盧寵茂今天（11日）到政府總部報名，出選合併後的醫學及衞生服務界。

盧寵茂稱，他從深圳工作觀察所得，國內非常重視國民健康，不斷建設及發展智慧醫院及醫療服務，讓國民可快速地及早看醫生及接受治療，認為本港應加強與深圳合作，讓香港醫療服務得以改善，盡快解決「睇病難、睇病貴」的問題。



稱對提名下屆特首未有「概念」

新選舉制度下，原本各設30席、由個人票選出的醫學界和衞生服務界合併，成為只有30席的醫學及衞生服務界，其中由選舉產生的15席選委，則改由團體票產生。外科醫生郭寶賢、林哲玄、藥劑師龐愛蘭等8人已報名出選醫學及衞生服務界。

盧寵茂今天前往政府總部提交提名表格，稱以個人身份出戰醫學及衛生服務界選委。盧寵茂指，未來三場選舉非常重要，希望為社會出一分力，參選屬「民生界別」的醫療及衛生服務界。

盧寵茂指，本港醫學界在國際地位十分高，有賴多代香港人的努力建設而成，希望香港社會往後也可共同努力，令到香港「贏返」過往地位。

盧寵茂稱，他從深圳觀察所得，國內非常重視國民健康，不斷建設及發展智慧醫院及醫療服務，讓國民可快速地及早看醫生及接受治療，認為本港應加強與深圳合作，讓香港醫療服務得以改善，盡快解決「睇病難、睇病貴」的問題。

至於對下屆特首有何要求，盧寵茂指，現階段對於提名行政長官候選人及立法會議員，仍未有任何「概念」，但希望候選人是有能力、有毅力、有創造力和領導能力服務社會，又指所有候選人必須愛國愛港，才符合國家和香港長遠發展利益。

目前共有8人參選醫學及衞生服務界，包括余詩思、黃柏良、林哲玄、梁禮賢、張漢明、梁世民、郭寶賢及龐愛蘭。

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▼▼▼11/8選委會選舉報名情況▼▼▼

