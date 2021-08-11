選委會｜何鉅業林雲峰等15人戰建測界　何力治冀業界投入一帶一路

測量師賴旭輝、何鉅業、建築師何力治等15人組成名單「OP（Offering & Promising）」，出戰建築、測量、都市規劃及園境界選委。

本地著名建築師何顯毅的兒子何力治指，他作為年輕人，希望未來可代表業界與管治班子對話，亦希望未來政府可培養更多年輕人，投入業界工作，強調香港很多年輕人都是精英。他期望業界可與創科界別有更多合作，未來為香港社會作出更多貢獻，並投入「一帶一路」發展。



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林雲峯等10人去屆曾敗選

「OP」15人名單中，共有9人為測量師，5人為建築師，另有1人為規劃師，包括前全國政協委員、建築師林雲峯等。何鉅業、呂慶耀、何力治、林力山、林雲峯、陳旭明、黃浩明、黎定國、賴旭輝、劉文君等10名參選人，曾參選2016年選委會選舉，惟被泛民參選人擊敗。

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「OP」名單團長、測量師賴旭輝指，團隊以無私奉獻的精神，為業界從業員出力，與業界及社會一同打造美好前景。何鉅業指，建測規園界在社會上屬一個極為重要的建設力量，本港發展過去遇到不少障礙，影響業界工作。何鉅業稱，現時不少社會紛爭已緩和，現在是時候凝聚力量，團結一致，利用團隊的豐富經驗、創意及熱誠，解決業界面對的困難和服務社會，長遠解決香港房屋、土地問題。

何鉅業指，建測規園界在社會上屬一個極為重要的建設力量。（歐嘉樂攝）

何力治冀代表業界與管治班子對話

建築師劉文君指，團隊來自各行各業行業的專業代表，亦都有團隊來自私人機構和公務員代表，具有廣泛代表性，希望未來可代表業界出一分力，集思廣益地建設美好的香港。

何力治指，他作為年輕人，希望未來可代表業界與管治班子對話，亦希望未來政府可培養更多年輕人，投入業界工作，強調香港很多年輕人都是精英。他期望業界可與創科界別有更多合作，未來為香港社會作出更多貢獻，並投入「一帶一路」發展。

規劃師黎定國指，建測界選舉過往由公務員組織參與為主，新選舉制度下，私人組織可參與更多，希望未來業界的建設可以更「貼地」，承諾會繼續以其他專業界別合作做得更好，貢獻社會。

建築師劉文君指，團隊來自各行各業行業的專業代表；亦都有團隊來自私人機構和公務員代表，具有廣泛代表性。（歐嘉樂攝）

建測規園界「Offering & Promising」名單：



何鉅業（測量師）

呂慶耀（建築師）

何力治（建築師）

呂浩源（測量師）

林力山（測量師）

周偉強（測量師）

陳澤華（測量師）

林雲峯（建築師）

陳旭明（測量師）

黃浩明（測量師）

黎定國（規劃師）

賴旭輝（測量師）

劉文君（建築師）

黎漢群（測量師）

盧鎮威（建築師）

