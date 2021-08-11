教協解散︱新華社強調違法必究　人民日報：解散不等於一筆勾銷

內地官媒新華社、《人民日報》較早前公開發炮批評教協，後者被港府終止合作關係。教協基於政治壓力，昨日（10日）召開記者會宣布將會解散。

新華社今日（11日）發表評論文章，指教協解散是「咎由自取」，認為香港教育「迎來重回正軌歷史契機」，生動詮釋了「自作孽，不可活」的道理；又聲言解散不能一筆勾銷其曾經涉嫌的「違法行為」，應有法必依、違法必究。

而《人民日報》亦發表評論文章，題為《香港「教協」解散純屬咎由自取》，指教協「幹的卻是唯恐天下不亂的非法勾當」，而教協解散後，雖然「香港社會的『暗雷』從此根除」，但不等於一筆勾銷。



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新華社稱剷除教協是「撥亂反正的關鍵一步」

新華社文章形容教協長期從事反中亂港活動，以「教師組織」名義，縱「獨」煽暴、禍亂香港，長期以來政治掛帥，將政治滲入校園，傳播「有毒」思想，淪落到今時今日「山窮水盡」「作鳥獸散」般田地，完全是咎由自取，現時宣布解散，「香港教育總算可以放下沉重包袱，迎來重回正軌的歷史契機」。

文章提到，面對香港《國安法》利劍高懸的有力威懾，教協自知「惡行累累，被迫採取百般手法企圖逃避追責」，現時無奈自行解散，「當然不能一筆勾銷其曾經涉嫌的違法行為。香港是法治社會，有法必依、違法必究，故無論教協解散與否，香港有關執法部門都應秉公執法、依法調查，讓不法之舉受到應有懲罰。」

文末提到：「香港教育正本清源是一項刮骨療毒的系統工程，剷除教協這顆『毒瘤』正是撥亂反正的關鍵一步。香港特區政府與社會各界須把握肅清流毒的歷史契機，徹底淨化校園生態環境，全力守護師生身心健康，儘早讓教育回歸培育有德有為下一代的專業正軌。」

人民日報：相信更多領域將正本清源

而《人民日報》文章指，就算教協退出支聯會、向會員發信並成立中國歷史文化工作組，都是「花樣百出的拙劣伎倆」，妄圖瞞天過海，不能掩蓋反中亂港的本來面目。文章又引述全國政協副主席梁振英指，從教協會員的職業來看，確實是教師組織，但從活動性質判斷，「是徹頭徹尾的政治組織，且這個政治組織之偏激，影響之惡劣，比其他反對派的政治組織有過之而無不及」。

《人民日報》文章說，教協解散證明「誰與香港明天的繁榮作對，誰就會遭到迎頭痛擊」，又指在國安法之下，「相信更多領域將實現正本清源，反中亂港的殘餘勢力無立足之地」。