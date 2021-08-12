政圈風聲｜選委候選人停用社交網惹質疑　湯家驊：盤古初開做法

選舉委員會選舉9月舉行，提名期（12日）今日結束，不少已報名參選者不約而同在Facebook專頁發聲明，指自己已宣布參選，帳戶之前的帖文並非選舉廣告亦非旨在招致選舉廣告，選舉期間將停止使用Facebook平台。

據聞，建制內有人對這種做法不太同意，認為停止網上宣傳，難以向社會及公眾解釋參選理念，宣傳選舉新制度。

已報名參選法律界選委的行政會議成員、資深大律師湯家驊，亦暫停社交平台運作直至選舉完結，他接受查詢時指，這是「盤古初開」的安全做法，「如果認為唔值得（不發帖文）嘅，咪唔好參選囉！」



湯家驊：要否認帖文與選舉無關有難度

湯家驊解釋，在法律上，只要公布參選一刻，宣傳活動便有機會被計入選舉開支，即使有人未公布參選，但報名的行為明顯已是有意參選。至於是否任何帖文都會被視作宣傳？湯家驊稱視乎實際內容，但若要否認貼文與選舉無關，亦有一定難處。他以自己參選的法律界為例指，雖然該界別選民本身以團體為單位，但亦難以保證自己的朋友當中與選民團體無關。

對於暫停發帖做法有否必要的質疑，湯家驊回應指，「盤古初開已經係咁」，個人認為做法小心，總比不小心更好，笑言「如果認為唔值得（不發帖文）嘅，咪唔好參選囉！」

部分參選第五界別全國性團體香港代表的候選人，亦在Facebook發聲明停用平台。

▼▼▼11/8選委會選舉報名情況▼▼▼



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所有選舉開支須申報 互聯網服務費亦要按比例申報

根據選舉管理委員會的規定，候選人須計算及申報每一項選舉廣告的開支，包括透過互聯網發布的選舉廣告（如選舉網站、社交網絡平台、即時通訊程式），以及當中可按比例適當分攤的相關互聯網服務費等；即使某項選舉廣告的開支為零，候選人亦應申報，以供選舉事務處查核。

若候選人如沒有按照法例規定提交選舉申報書，即屬犯罪，如循公訴程序審訊，一經定罪，可罰款20萬元及監禁3年。

其實，在2019年區議會選舉，部份建制派亦因選舉開支問題，在選舉期間停止社交媒體更新。事後建制派檢討失利，其中一個原因是在網路輿論上太被動，自行關閉社交專頁，反而失去宣傳政網、了解即時市民反應的渠道，此後建制派在社交媒體急起直追，網絡攻勢反而比民主派更鋪天蓋地。

有協調選舉經驗的建制中人指，過往建制派為免招致選舉開支、控制開支上限，確實會在報名後停用社交平台，但區選一役發現網上宣傳威力驚人，對手在線上製作大量文宣爭取支持，建制不宜自斷宣傳機器。他認為，選委權力比以往大幅提升，有份提名、選出特首和立法會議員，參選人雖有不同渠道與所屬界別接觸，但亦有需要更多面向公眾。

截至8月12日，已報名參選法律界選委有15人，除了湯家驊，亦包括梁定邦、彭韻僖、李連君、鄭程、許文傑、胡振輝、蔣瑞福、范凱傑、盧懿杏、何淑瑛、藍德業、劉漢銓、蕭詠儀及麥慶歡。

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