選委會︱狄志遠獲9提名成功報名　嘆求票過程不斷「食檸檬」

選委會界別分組選舉提名明日（12日）截止，新思維主席狄志遠今日（11日）手持9個提名，報名參加社會福利界選舉。他反映，獲足夠提名的過程困難重重，亦不斷「食檸檬」，故新思維只得他一人參選。

狄志遠解釋，大部份社福機構因不想於本次選舉涉及政治風波，決定不作提名，而且絕大部份機構的代表為董事會成員，之前本身較少接觸，相對不容易取得提名。



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狄：獲取足夠提名較以往困難 查冊求票只能靠記憶

狄志遠表示，不少機構因避免受到政治壓力和批評，不想參與提名，導致獲提名過程困難，直言「今屆提名好難攞」。曾於2011年參與社福界選委會選舉的他，坦言求提名難度較以往大，心中亦受到困擾，打趣說：「因為檸檬食得多（被拒絕），個人都會有啲酸酸地味。」他表示兩日內共撥打了十多通電話，終獲得共9個提名，明白及諒解社福界的難處，感激親自聯絡、願意提名他的人士。

狄志遠憶述，得到足夠提名絕非易事，曾親身到選舉事務處查冊選民身份以爭取提名，但由於不能記錄、拍下資料，查冊過程十分困擾，形容作為參選人覺得不是味兒，「我好努力去嘗試去記10個人嘅名，出咗嚟記得3個，因為我都唔識（認識對方），要好努力去記」，最後與同事合力進場查冊，終記下十多人的資料。他認為，查冊過程應該開放、公平，以方便候選人為目標：「搵邊個可以做提名人，對我嚟講係一個挑戰，都要考我記憶。」

他又指，社福界小心處理選舉源於過往受到政治上的滋擾，希望以謹慎低調的態度參與，反映社福界於政治問題上有壓力，望社會各界可給予社福界更多專業發展空間。他呼籲，雖然大部份機構決定不提名，但希望投票人可積極投票。

強調無代表任何派別 參選理念為「特首要聆聽 議會要多元」

談到參選理念，狄志遠表示「特首要聆聽，議會要多元」，希望藉此推動特首多聽市民聲音，日後議會能有不同的聲音為不同組別人士發聲。

他稱自己為溫和理性、屬中間路線的派別，指中港關係、特區政府施政、年青人同樣重要，冀借參選向政府發出訊息，期望未來特首能真誠聽從市民的意見、改革政府團隊、問責官員能夠負責任、公務員能積極為市民服務，不要「唔做唔錯」或於程序上一成不變，相信近年市民對政府的不滿，有賴未來的特首去改變。