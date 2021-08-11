選委會｜倒數第二日接81份提名表格　袁國勇獲提名　李澤楷參選

選舉委員會選舉提名期明天（12日）結束，選舉主任今天（11日）收到80份候選人提名表格及1份指定團體提名表格，合共涉及96人。

選舉產生選委累計已收到993份提名表格，而提名產生的分組共收到39分表格，涉及219人，合共涉及1,212人。



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徐立之獲提名 港鐵金澤培、會德豐吳宗權交表

今日收到1份團體提名表格，為科技創新界，獲提名人士包括港大微生物學系講座教授袁國勇、港大前校長徐立之、珠海學院校長李焯芬等16人。

侯選人提名方面，商界（第一）收到10份表格，包括港鐵行政總裁金澤培、 會德豐主席吳宗權、中電集團總監阮蘇少湄、數碼通副主席馮玉麟、長江實業執行董事施熙德，以及霍英東集團副總裁霍啟山等。

商界（第二）收到一份提名表格，為得利鐘錶董事長、民建聯梁偉浩。

香港僱主聯合會界別收到4份表格，包括電訊盈科主席李澤楷。

工業界（第一）收到17份提名，包括科技園董事局主席查毅超。

鄭志剛、梁志堅、郭基煇、李家誠均參選

地產及建造界有8份表格，包括新世界集團執行副主席兼行政總裁鄭志剛、會德豐地產主席梁志堅、新地執行董事郭基煇、恒地主席李家誠、鷹君集團主席羅嘉瑞等。

建築、測量、都市規劃及園境界收到16份提名表格，包括建築測量師何鉅業等。

醫學及衞生服務界收到14份提名，包括港大深圳醫院院長盧寵茂、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。

▼盧寵茂報名參選▼



▼狄志遠報名參選▼



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社會福利界有9人報名，包括新思維主席狄志遠，以及西貢區議會主席、獨立民主派人士周賢明。

勞工界今日多1人參選，為華員會會長利葵燕，令該組別有69人爭60個席位。