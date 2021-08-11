選委會︱罕見獨立民主派報名　西貢區議會主席周賢明參選社福界

經選舉改制後的首屆選舉委員會選舉繼續接受遞交提名，除了一眾建制派交提名外，鮮有民主派蹤影。不過，報稱獨立民主派，並在西貢連任多年的該區區議會主席周賢明今日（11日）現身報名參選社會福利界，是繼過去兩屆選委會當選後再度挑戰，亦是少數參戰的民主派人士。

周賢明自1991年起當選西貢區議員，連續當選8次，成為連續在任時間最長的西貢區區議員，有「長勝將軍」之稱，但他作風一向低調，甚少現身於鎂光燈之中。

周賢明在該區前主席鍾錦麟因「35+」初選案還押並辭任後，無競爭下當選主席一職。他曾稱當時並非開心的選舉，承諾任期只到今年年底。有民主派中人表示，他必定是民主派一員。



周賢明曾表示，希望新一屆區議會能守護香港核心價值，幫助修補撕裂以及重建關愛的社會，亦期望各位議員能緊守崗位及關注地區民生。（周賢明facebook）

周賢明本身是註冊社工，亦是社會科學碩士。他在2000年已經當選為社福界的選委，雖然2006年缺席一屆，但2011年再以「民福60」一員的身份參選及當選，2015年的選委會換屆，亦再度當選。

周2011年在民福60的個人簡介指，他已在一間小型機構服務超過二十年，曾任社聯執委會委員、非牟利幼兒教育機構議會司庫、敬老護老愛心會執委及社聯長者服務專責委員會委員。至於2011年的政綱方面，周賢明表示，雖然選舉委員會和區議會同樣是職能有限，但希望可以有多些「真正實踐民主」、「關心公民權利」的人代表社褔界參加選舉委員會，其政綱包括「爭取真正普選」、「發揮制衡力量」、「爭取改善施政」等。

有與周賢明共事的民主派中人坦言：「無諗過仲會有民主派參選到」，認同對方意志、立場堅定，「好真心想盡做」，又指他必定是民主派一員。《香港01》嘗試聯絡他本人，暫未獲回覆。