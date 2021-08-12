網傳法輪功學員撤出香港　會方否認：譴責假資訊

多間媒體引述指，香港法輪功學會昨晚（11日）於社交平台宣布，將會撤出香港。香港法輪佛學會今早（12日）澄清並無其事，批評有人利用假帳號製造「假新聞」。



一個名為「香港法輪大法學會」fb專頁聲稱，法輪功將會撤出香港，香港法輪佛學會澄清該帳號不實。（fb截圖）

會方：無設置官方社交媒體帳號

一個名為「香港法輪大法學會」fb專頁發表聲明指：「感謝香港市民近25年支持，香港法輪功學員決定徹（撤）出香港。香港法輪佛學會於2021年8月11日公佈，決定徹（撤）出香港，並啟動相關程序。因此由即日起，香港法輪佛學會網站及社交媒體專頁，除行政上必要的公佈外，將停止更新內容。感謝各位香港市民多年來的支持。」多間媒體包括無綫、頭條日報、文匯報等，已引述相關消息。

香港法輪佛學會今早發表聲明，指有冒充法輪功的社交媒體帳號，發布所謂「香港法輪功將撤出香港」的訊息。「香港法輪佛學會澄清，香港法輪功沒有建立任何官方的社交媒體帳號。佛學會譴責有人在故意事端，利用假帳號製造『假新聞』，我們對此保留法律追訴的權利。」

他們又指，早在今年2月香港法輪佛學會已經在官方網發布公告，有關社交媒體帳號不實，香港法輪功沒有任何官方的社交媒體帳號。「香港法輪佛學會是香港合法註冊的社團，享有基本法保護下的信仰自由和言論自由。香港法輪功沒有打算撤出香港。」

在港活動屢惹爭議 街站多次被襲

法輪功是於九十年代在中國內地興起的一種氣功修煉法，據統計高峰時期學員一度有近億人。由於其成員愈來愈多，被認為威脅到內地政府的管治，於1999年被下令取締，自此在內地成為政治敏感詞。

法輪功於1996年在香港註冊為「香港法輪大法協會」，在內地被禁後，於香港形成一個獨特群體，其成員不時在尖沙咀、旺角等地方擺站，宣揚反對中共政府的訊息，其存在一直有所爭議，街站亦不時遭到親政府人士指罵、破壞。自香港《國安法》生效後，一直傳出港府有意「洗太平地」，禁止法輪功在港運作。