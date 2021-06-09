沙半山手記｜北京視香港「二次回歸」　特區七一前全禁法輪功街站

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-06-09 07:00

中共建黨一百周年兼港區國安法實施一周年，今年的7月，氣氛格外森嚴，除了支聯會六四集會成為禁區，其他含挑戰中央意味的政治活動均一律被整肅。前特首梁振英及北京嫡系報章火力全開炮轟法輪功，沙半山聽聞，當局準備乘上月終審法院駁回法輪功上訴申請之勢，「依法辦事」全面掃蕩其路攤宣傳點，令法輪功旗幡橫額於「七一」前全線消失於香港街頭。 另有資深建制派人士向沙半山透露，北京總結國安法實施一年「成績」，形容2020年6月30日午夜（國安法正式實施）過後是香港的「二次回歸」，九七後的「亂象」必須逐一盪平，「以前隻眼開隻眼閉的，以後都會執正來做」，支聯會六四集會明年也難復辦。

終審法院5月反駁法輪功上訴申請

法輪功在港的情況，可謂香港政局跌宕起伏的一抹縮影。1999年，內地官方宣布定性法輪功為「邪教」，加以取締，神州之內基本已無法輪功公開活動的踪影。至於港府，基於「一國兩制」，當年並無跟隨禁令，而法輪功亦「遍地開花」攞街站，標語予頭直指內地政府。有人認為，法輪功的存在，正是「一國兩制」的鮮明註腳；但亦有人批評港府太退縮，令香港成「法外之地」。這種局面到了前特首梁振英上台後出現明顯變化，當局開始對法輪功的路邊檔「嚴正執法」，包括2013年食環署以法輪功未經申請展示宣傳品為由，在全港26個法輪功宣傳據點充公130幅橫額及484塊展板，並檢控兩名學員。其後法輪功提司法覆核，指有關法例違憲，2018年在原訟庭勝訴，2019年上訴庭推翻裁決。今年5月，法輪功向終審法院申請上訴許可，被即場駁回。

對建制陣營來說，終審法院的裁決可謂來得相當及時，讓當局有充分理據全面「清場」。日前食環署聯同相關部門，連番巡查14個地點，移走約50張招貼或海報，並檢控約10人。沙半山聽聞，當局的執法行動陸續有來，尤其在「七一」前夕尤甚，而法輪功今輪遭雷霆掃蕩，乃有「深層次原因」，今年7月1日是中國共產黨成立100周年，阿爺在北京辦大壽，豈容有人在後院舉詛咒橫額？

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支聯會六四集會 明年恐難復辦

所以說，中共建黨一百周年兼港區國安法實施一周年，今年的7月格外敏感，不容越雷池半步。當然，全新政治格局下的香港以鬥爭主導，過了7月不代表政治氛圍會緩減，沙半山還聽聞，北京對香港實施國安法後的情況大為滿意，還形容為「二次回歸」，即九七後「不應該繼續在香港存在的東西」，已逐一清除「回到正軌」，且批示未來一段時日還須按此方向走。由此路進，被內地定性具顛覆意味的支聯會六四集會，恐怕明年也難復辦，尤其明年是香港回歸二十五周年「大慶」，國家最高領導人極可能訪港主持特區政府換屆儀式及慶祝活動，當局為安全計，維園的燭光更難再度亮起。

不過話分兩頭，北京雖然對香港不會再「隻眼開隻眼閉」，估計支聯會不會被強硬取締，據一名資深建制派人士指，大部分政團退出支聯會後，「北京算是收貨，暫時不會再有施壓行動」。