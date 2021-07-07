葛珮帆促取締法輪功組織　鄧炳強：按個案實際情況依法處理

撰文： 羅敏妍 最後更新日期： 2021-07-07 15:32

立法會今（7日）召開大會，民建聯立法會議員葛珮帆提出口頭質詢，問及政府有否了解本地法輪功組織的資金來源，及會否取締本地法輪功組織，並禁止其在本港進行的活動。 保安局局長鄧炳強回應指，當局不會作公開評論，但會按個案實際情況依法處理。至於法輪功有否違反《香港國安法》，他指出執法部門會詳細研究，由於日後可能進入法律程序，當局不作詳細回應，但若有任何危害國家安全行為，當局會嚴肅依法處理及調查，如有證據會採取進一步行動，包括凍結資金。

葛珮帆批評，部分組織包括本地法輪功組織「掛羊頭，賣狗肉」，是「披着宗教組織名義想顛覆國家政權」的組織，她指出7月1日有網台直播襲警案，並指出該網台的背後組織為本地法輪功組織，詢問當局會否改變過往對該組織的看法，並立即作取締。民建聯周浩鼎亦關注當局會否徹查法輪功組織在「71襲警案」的角色。

鄧炳強指，為了維護國家安全，當局會嚴肅依法處理任何有機會危害國家安全的社團，包括作出調查及進行搜證工作，如有證據會採取進一步行動，包括凍結資金，又強調絕不能接受英雄化或淡化恐怖行為。

謝偉俊批政府「失職多年」 鄧炳強：共3500次移走宣傳品

謝偉俊則批評，在未有國安法前，政府過去一直容許法輪功組織擺街站，形容政府「失職多年」。鄧炳強回應指，自去年國安法實施後，執法部門能更有效地執法，他提到，自2013年至2021年5月，當局共3500次移走法輪功未經准許在政府土地上展示的宣傳品。