選委會｜收1056份提名　法律等7界別突「凸章」　社福競爭最激烈

選委會選舉提名期結束，今日（12日）共收到24份提名表格，當中包括23份候選人提名，以及1份涉及12人的團體提名表格，即共涉及35人。選舉主任合共收到1,056分提名表格，包括1,016份候選人提名，以及20份涉及231人的團體提名，合共涉及1,247人。

根據統計，40個界別分組中，只有13個分組有競爭，即參選人數比選委席位多，但今日有7個界別有人趕上「尾班車」報名，令原本「齊章」的界別變成有競爭，包括法律界、中醫界、科技創新界、商界（第三）、金融服務界，以至被視為北京「鐵票」的港九、新界分區委員會。

競爭最激烈是社會福利界，23人爭奪12席，平均1.9人爭1席。



需進行進舉的13個界別分組



商界（第三）

勞工界

社福界

保險界

教育界

金融服務界

醫學及衞生服務界

中醫界

法律界

科技創新界

建築、測量、都市規劃及園境界

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表界

新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表界



第一界別：

商界（第一）今日收到5份提名，包括總商會總裁梁兆基，合共收到16份提名。

商界（第三）收到1份提名，為曹偉勇，合共有18份提名，爭17個席位。

金融服務界今日收到香港證券及期貨專業總會陳志華1份提名，合共有17份提名。

保險界有蔡志堅1份提名，合共21份提名。

地產及建造界有1份提名，為希慎主席利蘊蓮，合共有16份提名。

第二界別：

建築、測量、都市規劃及園境界有1份提名，為報稱獨立候選人的符展成，該界別並17人報名，爭奪15個席位。

法律界新增律師白濤1份提名，共16份提名，爭15席。

醫學及衞生服務界有兩份提名，合共有24份提名。

體育、演藝、文化及出版界有1提名，為電影工作者爾冬陞，合共有14份提名。

科技創新界有黃廣揚1份提名，合共15份提名，爭14席。

第三界別：

勞工界再多3份提名，合共72人爭60個位。

第四界別：

港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表界別收到兩份提名，合共有78份提名。

新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表界別收到兩份提名，合共有82份提名。

至於團體票方面，新增1份提名為宗教界的香港基督教協進會，共提名12人。

社福界競爭最激烈 平均1.9人爭1席

競爭最激烈是社會福利界，由於王䓪鳴、李家祥和陳勇基於人代、政協的身份，成為自身界別內的當然委員，因此選舉席位減至只有12席，但有多達23人競爭，平均1.9人爭1席，參選者包括非建制派狄志遠、西貢區議會主席周賢明。

醫學及衞生服務界亦競爭激烈，扣除政協李國棟後餘下14個選舉席位，現有24人競逐，平均1.7人爭1席。

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