政府8月18日起設機場自費抗體測試　中風險地區抵港檢疫期縮至7天

政府今日（7日）公布，由本月18日起，將在機場為合資格抵港人士提供自費血清抗體測試服務，以便從中風險地區抵港的人士縮短檢疫期至7日。他們需預先到服務提供者的網站登記及付款，並於入境時出示檢疫酒店預訂房間14晚確認書。測試約在兩天內會有結果，如結果呈陽性，衞生署會聯絡酒店，將其強制檢疫期縮短至7天，相關人士隨後可與酒店安排餘下7晚房租退款。

政府又提醒市民，早前把海外地區重新劃分為高、中、低3個風險組別，按風險程度實施相應的登機、檢疫及檢測要求，有關安排將於下周一（9日）起實施。



政府將於本月18日起，在機場為抵港人士提供自費血清抗體測試服務。已完成疫苗接種的相關抵港人士，如未持有認可血清抗體測試陽性結果，可選擇在抵港後於機場的臨時樣本採集中心進行「檢測待行」期間，自費進行血清抗體測試。

他們須出示認可接種疫苗紀錄、72小時內的病毒陰性結果證明，以及指定檢疫酒店預訂房間14晚確認書。相關人士出發前，需預先透過政府2019冠狀病毒病專題網站，到測試服務提供者的網站登記及付款，詳情可直接向有關機構查詢。

血清抗體測試約在兩天內會有結果，如結果呈陽性，衞生署會聯絡酒店，將其強制檢疫期縮短至7天，相關人士隨後可與指定檢疫酒店就餘下7晚的房間預訂期安排退款。

相關人士在7天強制檢疫期期間，須接受兩次核酸檢測，其後7天自行監察，並須於抵港第9天、第12天、第16天和第19天接受強制檢測。

▼7月29日 社區疫苗接種中心向長者派發即日籌打針▼



+ 1

另外，政府早前公布，由本月9日起，容許尚未接種疫苗的12歲以下小童與符合登機到港條件的陪同人士，一同登機抵港並接受強制檢疫，並於陪同人士檢疫期完結後一同回家，於家居繼續自我隔離。

如曾逗留高風險A組指明地區，尚未接種疫苗的12歲以下香港居民或香港居民子女亦可一同登機，抵港後同行小童必須與陪同人士一同於指定檢疫酒店強制檢疫21天，並於抵港第26天接受強制檢測。

如只曾逗留中風險B組指明地區或低風險C組指明地區，尚未接種疫苗的12歲以下小童，與已接種疫苗的陪同人士一同抵港後，可一起在指定檢疫酒店接受強制檢疫，並於陪同人士的檢疫期完結後，回家於家居繼續自我隔離，條件如下：

1. 所有與該名同行小童於指定檢疫酒店一同接受強制檢疫的陪同人士均已完成疫苗接種

2. 該名同行小童及陪同人士如需乘坐公共交通工具由指定檢疫酒店回家，只能乘坐的士而中途不能下車

3. 所有同住的12歲或以上成員均已完成疫苗接種。如同住成員當中有其他尚未接種疫苗的12歲以下小童，則須在同一期間留家隔離，不得與其他尚未完成疫苗接種的人士接觸

4. 小童及其他一同於家居隔離時同住的成員，均須接受定期強制檢測。如指定檢疫酒店強制檢疫期為7天，須在抵港第9天、第12天、第16天和第19天接受強制檢測；如指定檢疫酒店強制檢疫期為14天，則須在抵港第16天和第19天接受強制檢測

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼



政府又稱，所有海外地區到港人士不論風險分組，均須於抵港後最少21天內接受多次定期強制檢測。C組指明地區的未完成疫苗接種的抵港人士，須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，期間接受3次檢測，其後7天自行監察，並於抵港第16天和第19天接受強制檢測。而曾逗留C組指明地區並已完成疫苗接種的人士，政府將增加抵港第9天、第16天和第19天的強制檢測。