民間人權陣線通過解散決定，19年歷史劃上句號。民陣於2002年9月12日成立，當時《基本法》23條立法爭議發酵，首任召集人胡露茜與羅沃啟、蔡耀昌等人，就時局交換意見，於是決定成立民陣，由數十個民間團體、政黨組成。

2003年7月，民陣發起反23條立法大遊行，50萬人參與，迫使政府擱置立法，時任保安局局長葉劉淑儀問責下台。自此，民陣每年申辦「七一」遊行，遊行人數猶如香港民主運動的寒暑表。

直至前年反修例運動，民陣為反修例中堅分子，多次發起遊行和集會要求政府撤回修例，其中6月9日、6月16日兩次遊行，民陣宣稱分別有100萬人及200百萬人上街，打破遊行人數紀錄。



▼民陣歷次七一遊行▼



+ 6

成立之初不欲與政黨合作

翻查民陣十周年出版的書藉，記載着民陣創辦歷史。據文章《民陣的演變及角色》，民陣前身是另類回歸聯席，又稱「香港人權陣線」，於1997年成立，由多個小團體和行動者組成，行動、表現亦希望與由政黨主導的支聯會有別，在1997年6月30日，當時的前線動員1000人由中環皇后像廣場，遊行至中央政府辦公室，反對解散立法會和成立臨立會，聯席在遮打花園舉行「大笪地藝墟」，不同人士以不同方式表達政治訴求。

2002年9月，政府宣布就《基本法》23條立法，昔日參與聯席的人士走在一起，希望推動市民關注23條立法。根據首任召集人胡露茜數年前接受《端》訪問時稱，當時感受到時局的逼切性，於是找來人權監察的羅沃啟、蔡耀昌、天主教正義和平委員會等30多個團體及人士，舉行了一場碰頭會交流意見，最終與會的團體在碰頭會最後數分鐘決定成立民陣。胡露茜指，當時不想與政黨完全合作，希望民陣能夠從民間角度出發，透過民間力量發出反對聲音。胡當時稱，時任平機會主席胡紅玉也在現場，但在團體決定成立前離開。

▼歷任民陣召集人▼



+ 5

「七一」遊行人數如民主運動寒暑表

民陣2003年發起「七一」遊行，反對23條立法，同時就經濟蕭條、失業率高企、非典型肺炎等議題發聲，最終有50萬人參加遊行，創下香港公民社會的歷史重要章節，間接導致時任董建華兩年後「腳痛下台」，民主派亦因此在2003年的區議會選舉大勝。

自此民陣每年申辦「七一」遊行，從不缺席，遊行人數猶如香港民主狀況的寒暑表，如2004年「七一」發起「爭取07、08雙普選」遊行，大會稱有53萬人參與；2005至2010年「七一」遊行的參與人數大跌，僅有2萬至7萬人。2011年及2012年「七一」，遊行分別以「還我2012雙普選，打倒地產霸權及曾蔭權下台」及「踢走黨官商勾結，捍衛自由爭民主，大話精狼振英下台」，分別有21萬人、40萬人參與。

2014年「七一」，「佔領中環」行動商討過程進入白熱化，多達51萬人參與遊行，學聯及學民思潮在遊行過後，發起預演佔中，近千人在中環遮打道靜坐，警方在凌晨3時清場，511人被捕，包括民主黨前主席何俊仁、時任立法會議員李卓人及梁耀忠。

隨着佔中運動在警方清場下落幕，加上本土思潮興起，民主運動進入低潮，民陣被本土派批評行禮如儀，年輕人不滿民陣堅守「和理非非」理念，令2015年至2018年的「七一」遊行，只有4萬至11萬人參與。

▼2019年七一遊行▼



+ 25

民陣因「和理非」被本土派狙擊

過往「七一」遊行除了支持雙普選等政治議題，不少市民亦會藉遊行表達多元訴求，例如同志議題、反地產霸權、要求政府解決土地房屋問題等，不少政黨亦會在「七一」遊行沿途擺設街站籌款。

2019年2月，政府宣布修訂《逃犯條例》，民陣成為反修例中堅份子。民陣先於3月31日舉辦首次遊行，只有1.2萬人參與，其後於4月28日再舉辦遊行，共有13萬人參與。6月9日，民陣舉辦反修例大遊行，100萬人擠滿港島。6月16日，民陣再發起大遊行，多達200萬人參與。隨後民陣多次與警方申請舉辦反修例遊行及集會，包括「七一」、「7.21」港島大遊行等。

對於一直被批評「和理非」、「左膠」，民陣召集人陳皓桓解釋，民陣須恪守「和理非」原則，希望搭建一個大台，予不同階層、身份及年齡的人發聲，「我哋搞合法遊行，老弱婦孺，有唔同階層嘅人可以參與。你試諗下律師點參與非法遊行？公務員點參與非法集會、遊行，佢哋做唔到。好多人佢哋有事業、底線，做唔到不合法嘅嘢，佢哋選擇做合法嘅事情，我哋要滿足只做合法嘢嘅人。」

召集人身陷囹圄 秘書處無人運作

隨着《國安法》立法後，建制派要求取締民陣的聲音不絕於耳，警方社團事務主任於今年5月向召集人陳皓桓發信，質疑民陣涉嫌違反《社團條例》第5條，要求民陣以書面提供6項資料，包括未有再向申請社團註冊的原因、民陣社交專頁是否由民陣建立和管理、要求提供民陣由2006年9月至今曾舉辦的遊行集會資料，及要求交代民陣成立以來的收入來源、開支、用作接收任何資金或款項的銀行及戶口號碼等。

陳皓桓當時回覆警方指，根據《基本法》，香港居民擁有結社自由，民陣不認同臨時立法會引入的《社團條例》，更不認為民陣是非法社團，因此不會逐一回應社團註冊主任的提問。他質疑，民陣多次向警方申請不反對通知書，並與警方就遊行集會開會溝通，如民陣為非法社團，為何警方與多個政府部門一直與民陣合作。

近半年來多個團體相繼退出民陣，包括民主黨、公民黨等，只剩下8個團體會員，加上陳皓桓目前身陷囹圄，秘書處已無法維持運作，而在沒有成員參與來屆秘書處的情況下，民陣於8月15日發聲明，表示已一致決定解散民陣。