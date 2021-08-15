民陣解散｜葉劉稱早應解散：03年我係受害人　批政府跪低影響管治

成立19年的民間人權陣線今日（15日）中午發聲明指，前日（13日）召開周年大會，出席成員團體一致議決由即日起解散。2003年7月，民陣發起反《基本法》23條立法，50萬人參與，最終迫使政府擱置立法，時任保安局局長葉劉淑問責下台。

葉劉淑儀接受《香港01》查詢時直言，民陣一早應該解散，「越早解散越好」，現在已經算遲。她指2003年「七一」遊行，「我都係受害人」，批評民陣自此之後，每逢有與國家相關的議題就反對，「7月1日應該要慶祝回歸，而唔係處理你哋（民陣）嘅遊行。」



▼民陣歷年舉辦多次遊行▼



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葉劉：政府擱置立法 令人覺得「人多聲大」便可讓步

對於03年「七一」遊行是否對她造成大影響，葉劉淑儀稱，對她個人的影響事小，最重要是嚴重影響「一國兩制」的發展。她指，回歸後政府管治一直平穩，惟形容03年遊行成為轉折點，因政府選擇「跪低」擱置立法，自此之後嚴重影響管治，令政府一直存於弱勢，甚至是走下坡。

葉太認為，經過03年遊行，政府讓人感覺「人多聲大就可以讓步」，所以往後持續有大型遊行出現，對政府管治造成負面。

葉劉淑儀說，2003年遊行後政府選擇「跪低」，自從政府管治一直存於弱勢，甚至是走下坡。（資料圖片/張浩維攝）

指民陣或違《社團條例》

葉劉又指，民陣一直未有向公司註冊處註冊為公司，亦非向警察牌照課註冊的合法社團，有機會違反社團條例，加上民陣有接收金錢情況，故認為警方和政府需要根據法律跟進。至於民陣有否違反《國安法》，葉劉稱要視乎證據，若證據顯示有機會違反的話，警方國安處可跟進和調查。