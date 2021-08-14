人民日報：律師會應搞專業不搞政治　不應步大律師公會後塵

香港律師會本月24日舉行周年大會，改選5名理事，倘「開明派」全取5個席位，將掌握律師會主導權。《人民日報》昨晚（13日）發表評論文章，指站在法治的一邊，是香港律師會應有的覺悟，律師會應對會員負責，選擇搞專業不搞政治；對市民負責，選擇搞建設不搞破壞。

《人民日報》稱，大律師公會在香港已如過街老鼠，若律師會擁護「一國兩制」方針、遵守《基本法》，便不會像香港大律師公會一樣斷絕與內地的交流合作，走上窮途末路，希望看到律師會在周年大會上，砥礪維護法治的初心，把握住歷史機遇再出發，不負市民期望。



稱大律師公會已如過街老鼠

《人民日報》文章提到，香港律師會能否利用改選機遇與時俱進，保持專業性定位、發揮建設性作用，在維護香港社會大局穩定上有所作為，既關繫到本身的生存發展，也關繫到香港的繁榮穩定。文章指，律師會在香港法治上扮演重要角色，捍衛香港法治精神屬其義務，而香港法治的興衰存亡更直接關係其自身的興衰存亡，在修例風波中，香港律師會曾發聲譴責暴力，正是律師會被認為沒有變質為「政治化團體」的重要原因。

文章指出，大律師公會前主席、資深大律師譚允芝曾勸言，香港律師會不應步香港大律師公會後塵，選擇以「政治化選舉」的方式淪為「政治化團體」，稱香港大律師公會今日在香港已如過街老鼠，今後在香港的潰敗已是確定之數，以理性的選舉呈現香港律師會與香港大律師公會的不同，展現貢獻香港撥亂反正的堅定意志，「與反中亂港分子劃清界限，就不會像教協一樣喪失特區政府的認可，一朝轟然崩塌；擁護『一國兩制』方針、遵守基本法，就不會像香港大律師公會一樣斷絕與內地的交流合作，走上窮途末路。」

文章提到，中央在香港所做的一切，從「一國兩制」的設計初衷，到國安法對香港的守護，都是為了香港好，香港律師會成立的初衷，相信也是要發揚光大香港法治的獨特優勢，在法治領域為香港社會謀福祉，讓香港享譽國際的法律人才有更大的舞台施展才幹，「人們希望看到香港律師會在即將到來的周年大會上，砥礪這初心，堅定這信念，把握住歷史機遇再出發，綻放時代風采，不負市民期望。」