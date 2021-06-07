立法會大樓擴建商「間房」　擬改劃空間供辦公室在外議員使用

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-06-07 19:23

選舉改制後，來屆立法會將增加至90席，政府計劃擴建立法會大樓，在原址頂樓加建4層，並在露天花園加建10層。擴建期間，部分議員或需要租用附近商廈設置臨時辦公室。 據了解，為應付新增議員數目，立法會大樓內部亦需改動，今早（7日）舉行的行政管理委員會閉門會議上曾討論，於立法會多處「間房」，劃出空間供辦公室不在大樓內的議員使用，擬改劃的範圍包括立法會前廳閣樓、3樓「模擬立法會」活動室等。 此外，用作召開記者會的新聞發布室，亦有機會由目前固定的座位，轉用可搬動的桌椅，方便有需要時可轉作其他用途。

有立法會議員指，大樓擴建工程期間，9樓和10樓受工程影響無法使用，原有辦公室設於9樓和10樓的議員，以及新增的議員亦需要在附近商廈租用辦公室，但即使位於金鐘的商廈，對議員而言不算十分近，例如有時「打鐘」要在5分鐘內表決議案，若身在商廈辦公室則未能趕回來投票。

據悉，行管會曾討論於立法會多個地方間出房間，包括立法會前廳閣樓、2樓部分會議室及3樓「模擬立法會」活動室等，料可間出至少10間房間，供在大樓內未有辦公室的議員預約，用作短暫辦公、休息及開會等，房內設置電腦等設備，「唔洗好似舊立法會大樓咁，大家一齊困係休息室咁辛苦」。

據了解，行管會亦曾討論改動新聞發布室的設備，將原來固定的座位，改為可搬動的桌椅，讓議員有需要時，可預約新聞發布室進行其他活動，譬如開會等。據悉，有關改動料於今年10月至12月期間進行，務求在新一屆立法會上任前完成。