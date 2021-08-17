林鄭：驗出抗體亦不減檢疫期　低風險地區以外回港者檢疫至少14日

本港近日出現多宗已接種疫苗並驗出有抗體的回港人士，在檢疫期內或其後確診的個案。特首林鄭月娥今（17日）出席行政會議前表示，政府今日將公布收緊抵港人士的檢疫安排，即使驗出抗體亦不會獲縮短檢疫期，除C組低風險地區外，所有從其他地區回港人士須進行至少14天檢疫。



林鄭月娥否認早前出現外防輸入的漏洞，因有市民對14天或21天的隔離期感到不耐煩，政府需要調整政策。（資料圖片/張浩維攝）

林鄭冀受影響人士明白政府希望保護香港

林鄭月娥否認早前出現外防輸入的漏洞，因有市民對14天或21天的隔離期感到不耐煩，政府需要調整政策。她強調防疫措施需要因時制宜，6月時專家認為血清抗體檢測陽性者，酒店檢疫期可減至7日，首階段開放給香港居民，但鑑於近期出現「突破」情況，有已接種疫苗、抗體檢測陽性的人士，檢疫期後確診，因此需要作出調整，昨晚聯合科學委員會將15個地區由中風險B組提升至高風險A組。

她透露，政府今日稍後將公佈收緊檢疫措施，不會再以抗體檢測陽性為基礎縮短檢疫期，即除C組低風險地區外，其他地區到港人士須進行不少於14日檢疫。她又對於有關調整帶來的不便致歉，希望受影響人士明白政府希望保護香港。

會否放棄「清零」？ 林鄭：接種疫苗是唯一出路

被問到很多國家疫苗接種率提高，仍然有疫情爆發，政府會否放棄「清零」目標，與病毒共存。林鄭月娥回應指，抗疫超過一年下，各國都有不同政策、取向，抗疫政策也需要平衡市民的接受程度、對經濟民生的影響，目前專家意見認為接種疫苗仍是唯一出路，截至昨晚已打第一針的比率只有55%，與七成仍有一點距離，港府會繼續努力提升接種率。

她指面對變種病毒，一些地方即使接種率已提高，仍爆發疫情，但專家已明言接種疫苗一旦受感染，嚴重性、死亡率亦會減低，因此接種疫苗獲得廣泛支持。

▼市民趕往社區疫苗接種中心打疫苗▼

