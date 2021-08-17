梁子超：疫苗氣泡已爆破　促重新檢視復課安排　斥收緊檢疫期太遲

變種病毒再次進入香港社區，涉及從美國抵港的外傭和在機場工作人員，政府專家昨日（16日）開會商討後，決定酒店檢疫期調整安排。呼吸系統專科醫生梁子超今早在電台節目表示，有關安排「遲嚟，但係必須」，惟現時中風險地區仍包括全球絕大部分國家和地區，可是當中部分國家Delta變種病毒正在蔓延，促當局適時收緊檢疫，否則是「變相鼓勵啲人外遊」，回流時將病毒帶返本港。

另外，他又指在Delta變種病毒下，「疫苗氣泡概念基本上係爆破咗」，認為教育局要求7成師生打針後便可恢復全日面授的安排，已無法保障師生安全，學童更可能成為跨家庭傳播源，令疫情在校內及社區大爆發。他促請當局重新檢視復課安排，以網上授課課程維持在家學習。



▼8.16東涌逸東二邨美逸樓封區檢測▼



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政府專家顧問昨日開會後，建議政府收緊檢疫安排，並將15個地區調升至中風險，呼吸系統專科醫生梁子超，早上在港台節目《千禧年代》表示，有關決定「遲嚟，但係必須」，當局上周一（9日）將30個高風險地區降級至中風險，事隔逾一周才再將15個地區升級至中風險，惟不少地區早有Delta變種病毒蔓延的數據，直指政府仍不斷放寬是極大錯誤，「變相鼓勵啲人外遊，而家不斷回流緊返嚟」。他認為今個暑假風險仍未過，希望當局將少於14日檢疫的旅客送返檢疫酒店，以免病毒走入社區。

梁子超又指，現時中風險地區仍涵蓋全球絕大部份國家和地區，當中部份國家已發現Delta變種病毒蔓延，尤其是東南亞和歐洲部份國家，其疫情風險較高，亦正在惡化。他促請政府若發現中風險地區國家疫情開始不受控，便要適時將其升級至A組，將檢疫期增至21日。

▼涉及染疫國泰機場貴賓室員工的15個強制檢疫地方▼



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質疑機場抗體檢測存在問題

至於抵港旅客將可在港場接受抗體檢測，梁子超表示，以抗體檢測核實旅客曾否接種疫苗的做法存在問題。因此舉無法分辨呈陽性旅客，曾染疫還是已接種疫苗，亦無法測出旅客曾接種哪一款疫苗、抗體對哪一種蛋白有效，以及抗體水平等。他直言現時機制無法確定旅客曾否打過針，建議港府翻查港人在港接種紀錄，以及外國疫苗護照和核實機制。

他續指，現時Delta變種病毒傳播速度達一傳五至八人，需有八至九成人接種疫苗才可達到群體免疫，惟現時大部分疫苗保護率已跌至50%左右，「喺Delta變種病毒之下，以往『疫苗氣泡』概念基本上係爆破咗，唔能夠靠人哋盡快打疫苗嚟保護自己，一定要自己打完嗰兩針疫苗嚟保護啲嚴重病」。

梁又強調全球已改變策略，只能期望疫苗能保障高齡及長期病患，認為港府要檢視疫苗氣泡政策，以及對70歲以上的長期病患者谷針。

▼美國返港確診外傭居赤柱獨立屋CARMELIA▼



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梁子超又特別提到，教育局表示中學師生疫苗接種率達7成，下月的新學年便可恢復全日面授。他直指，越多越多數據顯示，小朋友不但會被Delta變種病毒感染，更會成為跨家庭的傳播源，「喺學校可能會產生一個好大嘅角色」，所以復課時亦不能放寬學校的防禦，反問「有啲課堂都可以喺網上授課，點解我哋一定要強迫全部都要轉晒面對面」，加上在校午膳亦會令學校風險大增，他促請政府重新檢視復課安排。

校巴業憂防疫安排致難請人

另外，公共巴士同業聯會副主席鄧子強，出席同一節目時表示，港府要求校巴司機及跟車保姆等非教學人員，由9月起必須接種一劑疫苗，否則須每隔兩周自費檢測。惟業內大部分人已年過60歲，對打針有憂慮，但認為自費檢測又貴又麻煩。

他以其公司為例，旗下50名校巴保姆，已有20人辭職，估計業內約2萬名校巴司機和保姆中，起碼有三成不願接種疫苗，政府強行施加條件，只會令行業無以為繼，希望當局給予兩至三個月通知期，讓校巴公司找尋合適人手，否則或只能提供有限度服務。