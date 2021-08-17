反制裁法｜田飛龍倡建聯動機制配合中央出手　本地立法有變通空間

全國人大常委會會議今日（17日）開幕，將審議有關增加港澳《基本法》附件三所列全國性法律的決定草案，全國人大常委譚耀宗早前估計，有關法案是《反外國制裁法》。

全國港澳研究會理事田飛龍表示，《反外國制裁法》本地立法，必須體現中央主導，認為香港要建立一套聯動機制配合中央的反制措施。



▼被美國制裁的中港官員▼



+ 3

田：反制裁法令不敢輕率制裁

田飛龍接受Now新聞訪問時表示，必須要有國家法律與國家力量的加持，才能更好地維護「一國兩制」的制度穩定性。他認為，香港若實施《反外國制裁法》，將會有一定的變通空間，但強調必須體現中央主導、國家主導。

全國人大常委會今年6月通過《反外國制裁法》，若有外國個人或組織對中國進行遏制、打壓、干涉中國內政，國務院有關部門可以反制，包括不簽發簽證、不准入境或驅逐出，另外可以查封、扣押或凍結在中國的資產。

香港實施《反外國制裁法》後，中央採取措施香港是否要跟隨？田飛龍說為要設立一套聯動機制，協同中央行動或自主反制。他說，香港與內地採取聯動措施，可令外國忌憚而不敢輕率制裁，是保護香港利益的最佳方案。田飛龍強調，《反外國制裁法》不是針對外資及正常在香港的外國投資者，而是針對美國等西方國家的非法制裁。