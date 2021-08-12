反外國制裁法｜陳振英：經本地立法降不明朗因素　助釋除憂慮

全國人大常委會本月17日至20日在北京開會，料審議把《反外國制裁法》以全國性法律形式納入香港《基本法》附件三。特首林鄭月娥早前曾明言支持《反外國制裁法》透過本地立法在港實施。

金融界立法會議員陳振英今日（12日）於港台節目表示，若透過本地立法實施該法，將經過公眾諮詢，讓業界表達憂慮，亦會列明罰則等，讓業界自行衡量後果，能將不明朗因素降至最低。

自由黨黨魁鍾國斌相信，一旦實施《反外國制裁法》，外國考慮到在港企業利益，不會輕率對中港官員實施制裁。



陳振英：銀行為求自保或減與政治敏感人士來往

陳振英指出，《反外國制裁法》是中方的反制工具，共有16條框架性條文，但沒有提及細節，包括是否屬刑事罪行及罰則等。他說，外資公司最擔心營商環境的不確定性，倘透過本地立法實施《反外國制裁法》，過程中有機會進行公眾諮詢，讓業界表達憂慮，亦會列明罰則讓業界自行衡量後果，減少不明朗因素。

陳振英稱，就美國制裁中港官員，業界的反應主要有兩種，有金融機構擔心美元結算業務受影響，因此與被制裁人士終止往來；另有金融機構保留被制裁人士的基本戶口，業界關注若實施《反外國制裁法》後，哪一種做法會觸反法例。

他估計，倘實施《反外國制裁法》，最嚴重後果是銀行為求自保，減少與政治敏感人物有來往，降低風險，不過相信現階段金融業仍對措施持觀望態度。

鍾國斌料外國顧及企業利益 不會輕率實行制裁

鍾國斌希望《反外國制裁法》可透過本地立法實施，相信屆時會諮詢國際社會和外國企業的意見，外國在港企業亦將意見反映給所屬國家，料外國顧及在港企業利益，在實施仲裁前會更深思熟慮，不會輕舉妄動。

他以核武作比喻，當很多國家擁有核武時，各國不會輕易使用核武，但若只有一個國家有武器時，其他國家很容易「畀人蝦」，形容實施《反外國制裁法》正是要製造武器反制。