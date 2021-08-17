施政報告｜民建聯力爭十一前通關　促已打兩針北上檢疫期縮短

特首林鄭月娥將於10月發表任內最後一份《施政報告》，民建聯今（17日）與林鄭月娥會晤，就《施政報告》提出合共89項建議，包括力爭在10月1日前通關，容許已接種兩針新冠疫苗且病毒檢測呈陰性人士，前往內地檢疫期減至3至7天，最終達至免隔離通關。

民建聯亦建議政府重組地區治理體系和政府架構，政治委任地區專員專責推行地區治理工作、重組發展局和運輸及房屋局，以及檢討高官問責制等。



變種病毒威脅 建議政府籌備打第三針

民建聯主席李慧琼表示，該黨要求政府交代通關時間表，力爭於10月1日前通關，首階段以配額形式容許已接種兩針疫苗人士，出發前24小時進行病毒檢測且結果呈陰性，可縮短檢疫期，最終希望達至免檢疫通關。

她提到，香港需要提升疫苗接種率，目前仍有很多市民擔心自身健康狀況而對接種疫苗卻步，建議政府為市民免費提供基本和必要的體檢和醫療評估，讓市民了解他們是否適合打針。

此外，因應變種病毒威脅，民建聯亦建議政府展開籌備工作，準備安排已按種兩劑疫苗的市民接種第三針加強劑。

倡重組發展局及運房局 土地、房屋統一處理

李慧琼又認為，在新制度下，政府須檢視政府架構，包括行政機關、高官問責制以及地方行政，是否能配合當前面對的挑戰，建議政府檢討高官問責制以及重組發展局及運房局，將土地、房屋的工作歸於同一政策局處理。民建聯建議，政治委任地區專員專責推行地區治理工作，包括主持地區管理委員會協調及領導各地區部門工作，解決區內民生問題。

民建聯立法會議員鄭泳舜希望政府長遠規劃體育產業發展，包括申辦更多大型體育賽事；由港台設立免費體育頻道及成立文化體育局。他說，體育產業涵蓋範圍非常廣闊，若能獨立成局，有助集中發展體育產業。

推動新界北發展 建立港深經濟合作帶

在土地房屋方面，該黨立法會議員柯創盛建議政府研究重置貨櫃房屋和油庫，以騰出土地興建房屋，同時可透過組裝合成技術興建公屋，加快興建速度。民建聯又建議推動新界北成為新發展中心，在現有基礎上，擴大發展規模，以新界北六大策略性區域為核心，打造「港深經濟合作帶」，例如將洪水橋一帶發展為西部物流及創新走廊；將凹頭、牛潭尾和八鄉發展為提供更多房屋及就業職位的新發展區。 又建議提高住宅用地的地積比至8至10倍，並檢視河套一帶濕地，發展低生態價值濕地，並集中保育高生態價值地點。