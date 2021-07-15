林鄭月娥舉行首場《施政報告》諮詢會　聽取健康科技範疇意見

特首林鄭月娥今年10月發表任內最後一份《施政報告》，她今日（15日）在禮賓府舉行首場諮詢會，聽取持份者對新一份《施政報告》在健康科技範疇的意見。

出席者包括創新及科技局局長薛永恒、食物及衞生局局長陳肇始、財經事務及庫務局局長許正宇等官員，另外有立法會議員、科學家、大學校長，以及來自醫學院、科研機構、私家醫院和風險基金公司、醫院管理局、香港科技園公司、香港交易所等共30多名代表。

諮詢會歷時兩個多小時，林鄭月娥表示，與持份者有非常充實的交流，感謝持份者踴躍發表意見，表示在制訂《施政報告》時會予以充分考慮。



指社會應善用科技應對人口老化

林鄭月娥說，特區政府一直大力推動本港創科發展，其中創新醫療和健康科技是重點發展領域之一。她指新冠肺炎防疫抗疫工作突顯了應用創新科技的重要性，社會亦必須善用健康科技應對人口老化帶來的各項挑戰，香港在發展健康科技方面大有可為，從中亦可以發掘大量商機。

林鄭月娥在未來兩個月會陸續進行其餘約30場以實體或視像會議形式進行的諮詢會，主題涵蓋民生福利、金融、商貿、航空、法律、創科、教育和勞工，以至土地房屋、醫療、體育、文化藝術、可持續發展等範疇，她亦會與特定團體和代表，以及市民會面，聽取他們在各範疇的意見。