民協修黨章　訂明支持國安法憲制秩序　冀就中港關係有更清晰定位

民協上周舉行特別會員大會，通過修改黨章，其中新黨章在「宗旨」部分訂明，香港是根據中國憲法成立的特區，以《憲法》、《基本法》、《港區國安法》及香港法律管治，民協支持上述的憲制秩序等。



民協上周舉行特別會員大會，會上通過修改黨章。（資料圖片/盧翊銘攝）

修章釀醞數月 楊彧：因應新形勢下作調整

新黨章提到，民協擁護《基本法》、效忠特區，承認中華人民共和國是代表中國政府、擁護香港是國家不可分離的部分，並支持全面落實「一國兩制」、「港人治港」及「高度自治」。促進民主方面，黨章列明在符合國家安全和香港利益的前提下，會爭取按《基本法》盡快落實特首和立法機關透過全面普及而平等選舉產生。

民協署理主席楊彧接受查詢時表示，因面對《港區國安法》和新形勢下而作出調整，他稱會員一致通過修章，大家僅就字眼有所斟酌。楊彧指，約章內容改動不大，主要就中央與香港關係立場有更清晰定位，同時避免觸及紅線。

有民協中人稱，修章釀醞數個月，早前已成立約章小組檢視會章，其後再收集會員意見，作出具體的修改內容。

楊彧稱，約章內容改動不大，主要就中港關係立場有更清晰的定位，同時避免觸及紅線。（資料圖片/林若勤攝）

料調整地區工作模式 續服務街坊

歷史悠久的民協在2019年區議會選舉取得19席，隨初選案及區議員辭職潮，多名核心成員辭任區議員，現在只餘7個席位，在老巢深水埗、屯門及黃大仙分別有2個、4個及1個議席。據悉，民協將調整地區工作模式，個別成員將以居民服務中心、居民協會等為地區據點，繼續在老巢深水埗服務街坊。