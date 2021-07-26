民協檢視會章研中港關係　變陣留守深水埗　無意選立會｜政圈風聲

政府快將安排區議員宣誓，政府消息稱已為「DQ」區議員訂下4條紅線，並向所有被DQ的區議員追討薪津，觸發逾200名民主派區議員辭職。

民主派在辭職潮後如何持續地區工作，成為一大課題，據悉，歷史悠久、尚餘7名區議員的民協將會調整地區工作模式，個別成員將以居民服務中心、居民協會等為地區據點，繼續在老巢深水埗服務街坊。

有已辭任區議員的民協中人透露，該會近期成立小組檢視會章，研究增減會章內容，例如加入與中港關係相關的內容，應付風高浪急的後國安法時代。



極大部分民協黨員願留守深水埗

民協於2019年區議會選舉派出21人出選，一舉取下19席，楊彧、許錦成分別成為深水埗及黃大仙區議會主席，為該會新舊交替大換班取得亮麗成績表。不過，隨著初選案及區議員辭職潮，多名核心辭任區議員，包括捲入初選案的前黨主席施德來、前副主席何啟明、楊彧等，目前在老巢深水埗只剩下3名區議員，包括李庭豐、麥偉明和覃德誠；在屯門區議會，民協保留3席，黃大仙僅剩元老廖成利。

有民協核心透露，不同黨友目前正思考和商討在辭職潮後，如何延續在九龍西的地區工作，據初步了解，極大部分辭任深水埗區議員的黨友，仍希望留在深水埗區服務社區，只有一至兩人淡出社區工作，重回社工崗位。

居民會或成後DQ時代地區據點

該消息人士指，民協由八十年代起在九龍西服務至今，除了區議員辦事處外，個別選區設不少居民團體和服務中心，部分由民協成員成立，部分則與民協區議員長期合作，故於多個屋邨設有實體服務據點，例如在元洲邨、幸福邨、麗閣邨等，因此有不少離任區議員可透過相關地區據點，延續地區工作；至於能否有足夠資金維持原有規模的運作及聘請職員，則須進一步思考和探討。

有民協前區議員指，該會正思考不同途經籌集資金，包括以個人方式在網上眾籌、售賣商品等，但至今仍未有定案，待前區議員完成結束議辦工作等繁複工作後，再作進一步商討。

已辭職的深水埗區議會前議員譚國僑表示，目前仍在處理辭任區議員後的安排，包括協助因辭職而失去工作的議辦職員。至於未來服務地區的計劃，他坦言先要為離任區議員向街坊致歉和交代，又坦言很多地區事務或放不低，如當區的大坑西重建計劃，因此會繼續與相關地區團體和組織合作。譚國僑又指，大坑東、大坑西也有居民會、服務中心等組織，與民協長期合作，未來或有機會與相關團體商討，延續和跟進地區議題。

據了解，民協近期成立小組檢視會章，研究增減會章內容，例如加入與中港關係相關的內容，應付風高浪急的後國安法時代，令民協在當前的政治形勢下，維持一定的生命力；至於具體修改內容，則交由8月中會員大會決定。一名現任民協區議員笑言，民協會章的內容過往也算是「大中華膠」，即使有修改也不會太多。

料楊彧、利瀚庭留任領導層 料無黨員參選立會

此外，會員大會亦將改選新一屆領導層，料署理主席楊彧及署理副主席利瀚庭，將正式接任領導層。

有民協核心強調，檢視會章與參選立法會完全沒有關係，他透露數月前曾有來自內地、疑似「中間人」與他們見面，呼籲他們出選立法會選舉，「佢（中間人）講嘅理據，無非都係話『政黨唔可以唔參選』」，隨後民協曾討論出選的問題，會內黨員們團結一致，對參選改制後的立法會選舉全無興趣。該消息人士指，隨著DQ區議員一役後，更加沒有會員支持民協參選立法會，至於最終會否參選，則要留待會員大會決定。